Las denuncias por violencia machista bajan en Cáceres, pero también caen las órdenes de protección

Las denuncias por violencia de género bajaron en la provincia de Cáceres durante 2024, pero también descendieron las órdenes de protección solicitadas ante los juzgados. Es la doble lectura que deja el Anuario Estadístico de Extremadura 2025, elaborado por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Según el documento, la provincia cacereña registró 1.156 denuncias por violencia de género en 2024, frente a las 1.308 contabilizadas en 2023. La caída es de 152 denuncias en un año, lo que supone un descenso del 11,6%. También baja la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres, que pasa de 66,80 en 2023 a 59,01 en 2024.

El dato sitúa a Cáceres por debajo de la media extremeña, que fue de 61,90 denuncias por cada 10.000 mujeres, y claramente por debajo de la media nacional, situada en 80,30.

Menos órdenes de protección

La bajada más llamativa aparece en las órdenes de protección. En 2023 se incoaron 240 órdenes en la provincia de Cáceres, de las que 205 fueron adoptadas y 35 denegadas. En 2024, el número de órdenes incoadas cayó hasta 165, con 105 adoptadas y 60 denegadas.

Esto significa que no solo hubo menos solicitudes, sino que también se redujo el porcentaje de órdenes adoptadas. En 2023 se acordaron el 85,42% de las órdenes incoadas en la provincia, mientras que en 2024 el porcentaje bajó al 63,64%. Al mismo tiempo, el peso de las órdenes denegadas subió del 14,58% al 36,36%.

El Anuario también recoge el indicador que relaciona las órdenes de protección con el total de denuncias. En Cáceres, las órdenes representaron en 2024 el 14,27% de las denuncias recibidas, frente al 18,35% del año anterior. La cifra queda por debajo de la media regional, que fue del 24,89%, y de la nacional, situada en el 22,42%.

Un descenso que exige cautela

La caída de las denuncias no permite concluir por sí sola que haya menos violencia machista. Los datos judiciales miden los casos que llegan al sistema, pero no necesariamente toda la realidad existente. En este tipo de delitos, el silencio, la dependencia económica, el miedo, la falta de red familiar o la dificultad para identificar determinadas formas de violencia pueden condicionar la decisión de denunciar.

De hecho, el propio contraste entre el descenso de denuncias y la caída de las órdenes de protección abre una pregunta relevante: si hay menos casos que llegan a los juzgados, también hay menos mujeres que acceden a una herramienta clave de protección judicial.

En el conjunto de Extremadura, las denuncias se mantuvieron prácticamente estables. La región pasó de 2.962 denuncias en 2023 a 2.957 en 2024, apenas cinco menos. Sin embargo, en la provincia de Badajoz la evolución fue distinta a la cacereña: allí las denuncias subieron de 1.654 a 1.801.

Cáceres, por debajo de Badajoz

La diferencia entre provincias es notable. En 2024, Badajoz registró 1.801 denuncias y Cáceres 1.156. También hubo más órdenes de protección en la provincia pacense, con 571 incoadas, frente a las 165 de Cáceres.

En cuanto a las renuncias al proceso, el Anuario refleja cinco renuncias en Cáceres durante 2024, dos más que el año anterior. En Badajoz, en cambio, se registraron 42 renuncias, frente a las 132 del ejercicio previo.

Los datos forman parte del capítulo de Justicia del Anuario Estadístico de Extremadura 2025, que recoge la evolución de las denuncias, renuncias, órdenes de protección y personas enjuiciadas por violencia de género. En el caso de Cáceres, la fotografía deja una conclusión clara: bajan las denuncias, pero también se reduce de forma significativa el acceso a órdenes de protección.