La Diputación de Cáceres, dispuesta a ampliar el presupuesto de ayuda humanitaria para Venezuela

La Diputación de Cáceres está dispuesta a ampliar la partida destinada a ayuda humanitaria para responder a la emergencia provocada por el terremoto de Venezuela, una decisión que dependerá de las necesidades detectadas sobre el terreno y de la coordinación con las organizaciones que ya trabajan en la zona afectada. La institución provincial concretará en las próximas horas tanto la cuantía de la aportación como la fórmula para hacerla llegar a la población damnificada.

Incrementar recursos

Así lo ha avanzado el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, quien ha explicado que la institución mantiene abierta la posibilidad de incrementar los recursos inicialmente previstos si la situación lo requiere. "Nos queda una partida todavía en ayuda humanitaria y, si no es suficiente, se implementaría la partida", ha señalado el dirigente provincial.

Morales ha indicado que antes de fijar el importe definitivo mantendrá una reunión con Cruz Roja, con el objetivo de determinar cuál es la forma más eficaz de colaborar con la emergencia. "Queremos hablar primero con Cruz Roja porque estamos viendo algo práctico y algo útil", ha explicado.

Minuto de silencio celebrado a las puertas del Palacio Provincial por las víctimas del terremoto en Venezuela. / EP

Partida

El presidente ha insistido en que la prioridad no es anunciar una cifra de manera inmediata, sino garantizar que la ayuda responda a las necesidades reales de la población afectada; aludiendo a la posibilidad de adaptar el esfuerzo económico en función de las conclusiones que se alcancen en ese encuentro.

En este sentido, ha precisado que la Diputación Provincial quiere conocer con exactitud qué tipo de asistencia resulta más necesaria antes de movilizar los fondos. Entre las opciones que se están valorando figuran el envío de medicamentos, material sanitario u otros recursos de primera necesidad, siempre canalizados a través de entidades con presencia en el territorio.

"Queremos ver a qué zona, a qué sector y si hacen falta medicamentos o cualquier otro tipo de ayuda. Lo importante es que seamos útiles", ha afirmado Morales, quien ha defendido que la cooperación institucional debe estar guiada por criterios de eficacia y coordinación con las organizaciones humanitarias.