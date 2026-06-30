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Fe y conflicto en 1933: bodas de plata en Guadalupe y protestas en el Ayuntamiento de Cáceres

Mientras los franciscanos celebraban su aniversario en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres se intensificaban las reclamaciones laborales de los empleados municipales

Ayuntamiento de Cáceres en el pasado.

Ayuntamiento de Cáceres en el pasado. / Antonio Lorenzo

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En noviembre de 1933, la comunidad franciscana conmemoró sus bodas de plata en el monasterio de Guadalupe, una celebración que reunió a miembros de la orden y fieles vinculados al histórico cenobio. El aniversario sirvió para poner en valor la presencia y la labor de los franciscanos durante sus veinticinco años de vinculación con el monasterio, en un contexto de especial significado religioso y simbólico para la zona.

Malestar entre los trabajadores municipales

En paralelo a estos actos de carácter religioso, en la ciudad de Cáceres se desarrollaba una situación bien distinta en el ámbito municipal. Los empleados del ayuntamiento iniciaron en esas fechas una serie de reclamaciones laborales centradas en la petición del pago de horas extraordinarias, una reivindicación que fue tomando forma de conflicto interno.

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