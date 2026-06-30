Jeremías Clemente y Amalia Sánchez, galardonados con el III Premio de Periodismo de Cáceres: "Tenemos el oficio más bonito del mundo, y hay que cuidarlo"

El jardín del palacio de Carvajal y su muy antigua higuera han sido testigos de una nueva velada que premió el periodismo extremeño gracias a la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC). Fue este martes con el acto de entrega del III Premio de Periodismo, que se divide en dos galardones: el Premio Fernando García Morales, que reconoce la trayectoria de periodistas cuya carrera se haya desarrollado principalmente en el ámbito local o regional; y el Premio Especial APC, que distingue a periodistas cuya trayectoria se haya desarrollado especialmente en el ámbito nacional o internacional.

El primero de ellos fue para Jeremías Clemente Simón, y el segundo para Amalia Sánchez Sampedro. Al acto acudieron representantes institucionales como el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, o el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otros.

Durante su intervención, Amalia Sánchez recordó sus comienzos en Mérida y explicó que su vocación nació siendo niña. Contó que aprendió prácticamente a leer con los periódicos que llegaban a su casa y que acontecimientos como el asesinato de John F. Kennedy despertaron definitivamente su interés por la actualidad. "Siempre quise ser periodista. No sabía muy bien qué era el periodismo, pero sí sabía que era el mundo al que quería dedicarme", señaló.

Sánchez también recordó que gran parte de su carrera estuvo marcada por la Transición española. Explicó que comenzó a trabajar siendo aún estudiante y tuvo la oportunidad de informar sobre los últimos años del franquismo, la aprobación de la Ley para la Reforma Política y el nacimiento de la democracia. "He sido muy feliz ejerciendo este oficio", resumió.

Defensa del periodismo de calle

Buena parte de su discurso estuvo centrado en analizar la situación actual de la profesión. La periodista lamentó que muchos profesionales ya no puedan desarrollar un periodismo de presencia sobre el terreno debido a la precarización y a los cambios en el modelo empresarial de los medios.

Recordó una expresión del histórico corresponsal Pepe Comas, que definía el trabajo frente al ordenador como "periodismo ratonero", y aseguró que hoy esa tendencia se ha acentuado todavía más. "Me da pena que muchos periodistas no tengan la oportunidad de ir a los sitios porque a las empresas les resulta mucho más barato tenerlos delante del ordenador", afirmó.

La inteligencia artificial y la crisis del sector

Sánchez también reflexionó sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el periodismo. Consideró que puede convertirse en una herramienta muy útil, aunque advirtió de que nunca debe sustituir el criterio profesional.

Galería | Las imágenes de la entrega del III Premio de Periodismo de la APC / Pablo Parra

"Por mucha inteligencia artificial que tengamos, si detrás no hay un alma humana que contraste los datos y ponga el oficio por delante, mal vamos", aseguró.

En este sentido, criticó que muchas empresas estén utilizando la tecnología para reducir plantillas en lugar de reforzar el capital humano de las redacciones.

La periodista lamentó igualmente la pérdida de prestigio que, en su opinión, atraviesa la profesión. Recordó que diversos estudios sitúan la confianza ciudadana en los medios en mínimos históricos y defendió la necesidad de recuperar el rigor y la credibilidad. "El artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a recibir una información veraz. No basta con informar; la información tiene que ser veraz", subrayó.

Preocupación por el clima político

Durante su intervención también mostró su preocupación por la degradación del debate político en España. Comparó el ambiente actual con el vivido durante la Transición y lamentó que se haya perdido la capacidad de alcanzar grandes acuerdos.

Recordó que en aquellos años fue posible sentar en una misma mesa a dirigentes con profundas diferencias ideológicas para sacar adelante la Constitución y los Pactos de la Moncloa, una actitud que, a su juicio, hoy resulta mucho más difícil encontrar.

"El Congreso de los Diputados se ha convertido en un estercolero", afirmó de forma literal, antes de lamentar el clima de confrontación permanente y el deterioro del respeto institucional.

"Remangaos, salid a la calle y contrastad las fuentes"

En la parte final de su intervención dirigió un mensaje a los periodistas más jóvenes. Les pidió que mantengan la vocación pese a las dificultades y defendió que el periodismo seguirá siendo imprescindible para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información rigurosa.

"No quiero dar consejos, pero sí una sugerencia: remangaos, trabajad, contrastad las fuentes, recuperad lo mejor del viejo periodismo y utilizad toda la tecnología que tengáis a vuestro alcance, pero sin perder nunca la dignidad de la información", concluyó.

El jurado ha estado formado por José María Ortiz, Carmen Iglesias, Conrado Gómez, Isabel Bravo, María Hurtado y Javier Álvarez, presidente de la APC, responsable de valorar las distintas candidaturas presentadas.

"Tenemos el oficio más hermoso del mundo y hay que cuidarlo"

Por su parte, Jeremías Clemente Simón aprovechó el reconocimiento para realizar una defensa del periodismo como servicio público y alertó sobre los riesgos que, a su juicio, afronta actualmente la profesión. El veterano periodista aseguró que el oficio vive un momento de profunda transformación, marcado por la polarización política, la precariedad laboral y la proliferación de la desinformación.

"Tenemos el oficio más hermoso del mundo y hay que cuidarlo", afirmó al término de un discurso en el que apeló a la responsabilidad de los profesionales de la información y animó a las nuevas generaciones a mantener la independencia frente a cualquier tipo de presión.

Clemente recordó una reflexión del periodista estadounidense David Carr para definir una profesión que, dijo, "contiene multitudes", donde conviven "la verdad o la falacia, la libertad o el sometimiento, el rigor o la incoherencia". En ese sentido, defendió que el periodismo debe seguir siendo un espacio de encuentro entre el ciudadano y quien informa, especialmente en el ámbito local, "donde la relación es directa y sin intermediarios".

Galería | Las imágenes de la entrega del III Premio de Periodismo de la APC / Pablo Parra

El periodista mostró su preocupación por la evolución de los medios de comunicación y criticó que "el viejo periodismo esté dando paso a otro más ideologizado", en el que, según afirmó, las empresas buscan perfiles cada vez más beligerantes mientras disminuyen los espacios dedicados a la información rigurosa.

Obtáculos de la prensa

Otro de los aspectos sobre los que puso el foco fue la irrupción de las redes sociales y de los contenidos generados sin criterios periodísticos. Alertó del auge de la desinformación y de la pérdida de confianza en el trabajo profesional, recordando que, según diversos estudios, una parte creciente de los contenidos que circulan por internet ya son elaborados mediante inteligencia artificial.

Clemente también dedicó parte de su intervención a denunciar la precariedad que vive el sector. Recordó que muchos periodistas desempeñan múltiples funciones por salarios reducidos y lamentó que la profesión apenas haya protagonizado movilizaciones colectivas para reclamar mejoras laborales. "Los profesores salen a la calle, los enfermeros salen a la calle. ¿Cuántas huelgas hemos protagonizado como sector los periodistas? Ninguna", señaló.

Como consejo final a quienes continúan ejerciendo el oficio, defendió mantener siempre distancia respecto al poder político. "No cultiven la amistad con el poder. Mantener esa distancia es un buen escudo para preservar la objetividad. Fue mi lema durante cuarenta años", concluyó antes de agradecer el reconocimiento concedido por la Asociación de Periodistas de Cáceres.

Los premiados

Jeremías Clemente Simón, nacido en Cáceres, inició su trayectoria profesional en la Cadena COPE en su ciudad natal en 1967 y comenzó a colaborar con el diario HOY un año después. Posteriormente trabajó como corresponsal de distintos medios nacionales, entre ellos Nuevo Diario, Diario 16 y El País, donde ejerció como corresponsal en Extremadura. Además, formó parte de la primera Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cáceres como secretario.

En 1975 se incorporó a Radio Nacional de España, medio en el que desarrolló gran parte de su carrera hasta 2005. Entre 2005 y 2008 fue el primer director de Canal Extremadura Radio y responsable de la puesta en marcha de la emisora pública autonómica.

Por su parte, el III Premio Especial APC distingue a periodistas cuya trayectoria se haya desarrollado especialmente en el ámbito nacional o internacional. La galardonada en esta edición es Amalia Sánchez Sampedro, nacida en Mérida y con una amplia carrera en prensa, radio y televisión.

Por su parte, Sánchez Sampedro (Mérida, 1950) comenzó su carrera profesional en 1970 y fue cofundadora de la agencia Colpisa junto a periodistas como Manu Leguineche, Paco Umbral o Pepe Oneto. Tras su paso por distintos medios escritos, se incorporó a Televisión Española en 1984, donde desarrolló labores de información política e internacional y cubrió acontecimientos como las protestas de Tiananmen en Pekín en 1989.

La periodista también ha colaborado en programas de actualidad política en COPE y Cadena SER y, posteriormente, dirigió el Centro Territorial de Canal Sur en Madrid. Asimismo, ha participado como analista política en distintos espacios televisivos de ámbito nacional.

En las dos ediciones anteriores los galardones recayeron en Enrique Baltar Ruiz y Marisa Rodríguez Palop, en 2024, y en Ángeles Luaces y Juan Antonio Pérez Mateos, en 2025.