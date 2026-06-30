La Junta presiona a España y Portugal para desbloquear la autovía entre Madrid y Lisboa por el norte de Cáceres

La Junta de Extremadura ha elevado de nuevo la presión política para desbloquear la conexión por autovía entre Madrid y Lisboa a través del norte de la región, una infraestructura largamente reivindicada y que el Ejecutivo autonómico considera estratégica para sacar a esta parte de la comunidad del aislamiento viario.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha remitido este lunes una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, en la que reclama avances concretos para completar la conexión de la EX-A1 extremeña con la IC31 portuguesa.

La Junta sostiene que la demora acumulada en esta infraestructura resulta ya “difícilmente justificable” y defiende que el enlace entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura no puede seguir tratándose como una aspiración territorial más. Para el Gobierno regional, se trata de una “obligación estratégica” para España y Portugal y de una “deuda histórica” con Extremadura.

El puente sobre el Erjas, pieza clave

El principal nudo del proyecto está en la conexión internacional. La prolongación de la EX-A1 solo tendrá sentido, advierte Ramírez, si se garantiza su enlace efectivo con Portugal. Para ello, resulta imprescindible construir el puente internacional sobre el río Erjas, entre Cilleros y Monfortinho, y formalizar un acuerdo bilateral entre ambos países.

Ese acuerdo corresponde al Gobierno de España, dentro del marco del Convenio de Albufeira de 1998, por lo que la Junta insiste en que el Ejecutivo central debe implicarse de forma “decidida, urgente y diligente” para no comprometer los plazos de la actuación.

T. G.

Ramírez asegura que Extremadura ha cumplido con las competencias que le corresponden “con responsabilidad, rigor y determinación”, pero advierte de que la falta de avances por parte del Estado está poniendo en riesgo la viabilidad de una infraestructura considerada clave para la movilidad, la economía y la cohesión territorial.

Reunión con Portugal y presión a Madrid

La Junta ha trasladado también al Gobierno portugués su disposición a mantener una reunión con el ministro Miguel Pinto Luz para avanzar en un compromiso común y fijar un calendario de ejecución.

No obstante, el consejero deja claro que ese esfuerzo será insuficiente si España no da el paso que le corresponde. Por eso solicita al Ministerio de Transportes una reunión bilateral “a la mayor brevedad posible” para coordinar actuaciones y desbloquear el proyecto.

La conexión EX-A1-IC31 se ha convertido en los últimos meses en una de las grandes reivindicaciones del norte de Extremadura, no solo como vía de comunicación, sino como herramienta para atraer actividad económica, mejorar la conexión con Portugal y combatir la despoblación.

Ramírez concluye su carta con un mensaje directo al Gobierno central: “Extremadura no puede permitirse más demoras ni quedar al margen de las grandes redes de comunicación”. Para la Junta, el momento de los estudios y las declaraciones ha pasado. Ahora, sostiene, toca poner calendario, acuerdo y obra.