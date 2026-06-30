Más de mil estafas online en Cáceres: el nuevo ladrón no rompe cerraduras, envía mensajes

La criminalidad registrada en Cáceres capital ha cerrado el año a la baja. La ciudad ha contabilizado 3.527 infracciones penales entre enero y diciembre, frente a las 3.725 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del 5,3%, según el Balance de Criminalidad del cuarto trimestre publicado por el Ministerio del Interior.

La bajada se explica, sobre todo, por el retroceso de la delincuencia convencional, que agrupa los delitos no cometidos a través de medios digitales. En este apartado, Cáceres ha pasado de 2.507 infracciones en 2024 a 2.294 en 2025, un 8,5% menos. La evolución contrasta con el comportamiento de la provincia, donde la criminalidad total ha aumentado un 5,3%, hasta alcanzar las 11.830 infracciones penales.

Uno de los datos más llamativos del balance en la capital es el desplome de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. Han bajado de 139 a 67 casos, un 51,8% menos. Dentro de esta categoría, los robos con fuerza en domicilios también se reducen de forma notable, al pasar de 95 a 44, lo que supone una caída del 53,7%.

Agentes de ciberdelincuencia llegaban más de un año rastreando los pasos de esta organización. / REDACCIÓN

También descienden los hurtos, una de las tipologías más habituales en cualquier ciudad. En Cáceres se han registrado 618 durante 2025, frente a los 719 del año anterior, un 14% menos. En cambio, los robos con violencia e intimidación suben de 34 a 42 casos, un incremento del 23,5%, aunque sobre cifras absolutas mucho más reducidas.

Las estafas online siguen al alza

La otra cara del balance está en la ciberdelincuencia. Aunque el conjunto de delitos cometidos por medios digitales apenas crece un 1,2% en Cáceres capital, las estafas informáticas sí experimentan un avance importante. Han pasado de 840 a 1.019 en un año, un 21,3% más, y superan ya el millar de casos.

Ese aumento convierte a las estafas online en uno de los grandes focos de preocupación de la radiografía delictiva de la ciudad. La tendencia es todavía más clara en el conjunto de la provincia de Cáceres, donde las estafas informáticas suben un 25,3%, de 2.381 a 2.983. En total, la cibercriminalidad provincial crece un 16,4% y alcanza las 3.600 infracciones.

En la capital, el incremento de las estafas se compensa parcialmente por el descenso de otros ciberdelitos, que bajan de 378 a 214, un 43,4% menos. De ahí que la ciberdelincuencia global apenas varíe, pese al fuerte repunte de los fraudes informáticos.

Menos delitos sexuales, pero más lesiones

El balance recoge también una bajada de los delitos contra la libertad sexual en Cáceres capital, que pasan de 37 a 34, un 8,1% menos. Las agresiones sexuales con penetración descienden de 7 a 5, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual se reduce de 30 a 29.

En sentido contrario, aumentan los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que pasan de 39 a 45, un 15,4% más. Además, el balance incorpora dos homicidios dolosos y asesinatos consumados en 2025, frente a ninguno en 2024, y cuatro homicidios o asesinatos en grado de tentativa, uno más que el año anterior.

El tráfico de drogas se mantiene estable en la capital, con 34 infracciones tanto en 2024 como en 2025. Las sustracciones de vehículos, por su parte, suben de 11 a 15 casos, un 36,4% más.

La fotografía general deja así una evolución desigual: Cáceres capital registra menos delitos en conjunto, especialmente por la caída de robos y hurtos, pero mantiene encendida la alerta por el avance de las estafas informáticas. La tendencia provincial va en dirección contraria, con un incremento global de la criminalidad y un mayor peso de los ciberdelitos.