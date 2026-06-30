Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado

Cáceres despide este lunes a Francisco José Amado Chamorro, muy vinculado al histórico negocio familiar Retales Amado y a una de las sagas comerciales más reconocibles del sector textil en la ciudad. Ha fallecido en Cáceres a los 52 años. El funeral ha tenido lugar este lunes.

Francisco José formaba parte de la segunda generación de una familia que puso su apellido a uno de los grandes referentes de los retales, los tejidos y los artículos para el hogar en Cáceres. Su padre, Juan Jesús Amado, natural de Brozas, comenzó a familiarizarse con el oficio desde niño, ayudando en la tienda de un familiar. Con 17 años llegó a Cáceres para trabajar en Almacenes Gozalo y más tarde pasó por Sederías Oriente.

Tras una etapa en Badajoz, regresó a la capital cacereña y en 1967 abrió, junto a su esposa Francisca Chamorro, una pequeña tienda en la calle Moret: Retales Amado. Aquel establecimiento se convirtió pronto en un negocio pionero y muy popular en la ciudad. La familia recuerda que, tras anunciar la apertura en la radio, el material disponible se agotó en apenas tres días.

Una vida ligada al comercio local

Con los años, Retales Amado creció, se trasladó a un local más amplio en la misma calle Moret y acabó consolidándose como una de las tiendas textiles más conocidas de Cáceres. Francisco José y su hermano Juan Jesús siguieron la estela de su padre y contribuyeron a mantener vivo un negocio ligado a la memoria comercial de la ciudad.

La evolución de la empresa acompañó también la transformación del centro cacereño. En 1987, la familia adquirió el histórico local de Jamec y lo reformó para montar una tienda moderna de Tejidos Amado, con bajo y primera planta dedicados a la venta y las superiores destinadas a almacén. Fueron años de especial actividad, con las telas de carnaval, los retales, los edredones, las cortinas y los artículos para el hogar como parte del día a día de muchos cacereños.

Más tarde llegó la expansión a Antonio Hurtado, donde en 1995 abrió una nueva tienda de tejidos. Con el paso del tiempo, el negocio supo adaptarse a nuevas etapas, con servicios para particulares, ayuntamientos, hoteles y edificios públicos, además de taller de costura, modista e instalador propio.

Una historia de lucha

La historia de Fran también fue conocida como un ejemplo de lucha contra la enfermedad que ha padecido estos últimos meses. Su fallecimiento deja un hondo pesar entre familiares, amigos, allegados y personas vinculadas al comercio local cacereño, donde el apellido AMado forma parte de la historia reciente de la ciudad.