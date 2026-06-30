Víctor Martín, Mr Gay Extremadura 2026: "Me daba miedo construir mi vida en Cáceres, no tanto por lo que pudieran pensar los demás, sino porque yo mismo no me aceptaba"

Víctor Martín, natural de Coria y actual Mr Gay Extremadura 2026, no esperaba convertirse en el representante extremeño del certamen. Se presentó sin grandes expectativas y fue durante la celebración de Los Palomos, en Badajoz, cuando conoció que había sido seleccionado. La noticia le pilló completamente por sorpresa y reconoce que sintió una mezcla de nervios, emoción y miedo ante un nombramiento que todavía continúa asimilando.

Arquitecto técnico de profesión y residente en Cáceres desde hace cuatro años, tiene claro cuál quiere que sea el mensaje de esta etapa, dar visibilidad a los entornos rurales de Extremadura y representar una realidad con la que se siente especialmente identificado. "No estoy acostumbrado a exponerme tanto. Este sábado me presentó Franco Deluxe en el Orgullo de Cáceres y me daba mucha vergüenza, pero al final decidí animarme y dejar a un lado los miedos", afirma.

Un proceso largo de aceptación personal y familiar

"Estudié en Valladolid y, al terminar la carrera, me vine a Cáceres a trabajar como perito. En aquel momento me daba miedo construir mi vida aquí, no tanto por lo que pudieran pensar los demás, sino porque yo mismo no me aceptaba. Por eso decidí marcharme a Madrid, donde viví tres años, y después me trasladé a Castilla y León, hasta que finalmente regresé a Cáceres, donde llevo ya cuatro años residiendo. A nivel familiar me ha costado mucho salir del armario. Mi padre tiene una mentalidad más tradicional y, aunque no lo ha entendido del todo, sí lo ha respetado. Tengo 38 años y hasta hace tres años no le conté que me gustaban los hombres. Tampoco se lo había dicho a mis amigos del pueblo, porque Coria es muy pequeño y quería que mi padre lo supiera por mí, no por otras personas".

De la discreción a la sinceridad

Por otro lado, Víctor explica que ha querido contar a su familia su orientación sexual de forma personal, visitando a cada uno de ellos en persona para decírselo directamente. Reconoce que, antes de que conocieran su nombramiento como Mr Gay Extremadura a través de redes sociales, prefería que supieran por él mismo que es gay. "Me he liberado en muchos aspectos, aunque también lo he pasado mal por el miedo al rechazo y al qué dirán. La verdad es que mi familia me ha aceptado muy bien, incluso algunos se han emocionado. Siempre he sido el sobrino más pequeño y con el que todos han tenido mucha relación. También les he contado que estuve cuatro años con una pareja y que nadie lo sabía. Mi madre y mi hermana sí conocían otras relaciones anteriores, pero mis tíos, primos y mi padre no sabían nada. Con mi hermana me abrí hace unos ocho años, en el coche. Me costó mucho decírselo, porque yo había tenido una novia y ella me preguntaba por qué lo había dejado con ella. Finalmente se lo confesé, me miró, volvió a mirar a la carretera y me dijo: Pues estupendo".

Cuenta atrás para la gala de Mr Gay España

En relación con el certamen, Mr Gay España nació con el objetivo de visibilizar, celebrar y reivindicar la diversidad del colectivo LGTBI, consolidándose desde 2008 como uno de los concursos gayfriendly más relevantes de Europa y como un referente dentro del Orgullo de Madrid. En este contexto, el representante extremeño deberá incorporarse a la organización en Madrid el 1 de julio. La gala oficial se celebrará el día 3, con un programa que incluye cuatro desfiles: el primero con el ondeo de la bandera, un segundo en traje de baño, un tercero con traje regional de fantasía, en su caso diseñado por el creador cacereño JM Cruz, y un último pase de noche.

"Tengo compañeros en el certamen que, por lo que he podido ver, son personas muy preparadas y con muchísimo nivel. Yo quiero, sobre todo, disfrutar de la experiencia y aprovecharla para que se escuche la campaña que llevo, centrada en dar voz a los pueblos. Para mí es importante poner el foco en que yo tuve que irme de Extremadura para poder conocerme a mí mismo, y creo que en el entorno rural todavía es necesario aprender a querernos tal y como somos. Hay que intentar dejar atrás el miedo al rechazo y vivir con orgullo. También quiero dar voz a todos esos niños que, como me pasó a mí, no pudieron vivir su infancia o su adolescencia con la misma libertad que otros".

Por último, las votaciones siguen abiertas en la web oficial de Mr Gay España, donde se puede seguir apoyando a este representante extremeño.