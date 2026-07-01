40 años del Festival de Teatro Clásico de Alcántara: regresa la zarzuela y se rinde homenaje a Rafael Álvarez 'El Brujo'

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara cumple 40 años y lo celebra con un regreso muy esperado, la zarzuela volverá a sonar en el Conventual de San Benito, devolviendo al certamen uno de los géneros que formaron parte de su identidad en ediciones anteriores.

Del 1 al 9 de agosto, Alcántara volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del teatro clásico en España con una programación especial que combina tradición, estrenos y homenajes. El gran atractivo de esta edición será la representación de Doña Francisquita, el 9 de agosto, a cargo de la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, una de las zarzuelas más populares del repertorio español, ambientada en el Madrid romántico y marcada por enredos amorosos y una partitura de gran riqueza musical.

Homenaje a 'El Brujo'

El aniversario del festival también mirará hacia su propia historia con un homenaje a Rafael Álvarez 'El Brujo', uno de los intérpretes más estrechamente ligados al certamen, que regresará al escenario con La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, el 6 de agosto. Además, se celebrará un acto conmemorativo que repasará las cuatro décadas del festival junto a algunos de sus protagonistas.

Rafael Álvarez 'El Brujo'. / Jesus Monroy

Nuevas propuestas y grandes nombres en una edición con 29 actividades

La programación incorporará también novedades como el estreno absoluto de La carreta de la fantasía, dentro del Festival Off, una propuesta familiar que reivindica el teatro itinerante y la imaginación como motores creativos en las calles de Alcántara.

El cartel del Conventual de San Benito se completará con Casa con dos puertas, mala es de guardar, de la compañía extremeña Verbo Producciones (7 de agosto), y Farra, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto a Lucas Escobedo, galardonada con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical (8 de agosto).

En total, la edición reunirá 29 actividades, con una presencia destacada de compañías extremeñas, en una programación que refuerza el compromiso del festival con el talento regional y su papel como referente del teatro clásico en España cuatro décadas después de su nacimiento.