Carta del lector
El agradecimiento de una paciente a los sanitarios de Cáceres
La Seguridad Social de Cáceres y el ambulatorio Virgen de la Montaña son elogiados por la atención recibida tras un accidente doméstico
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María Emilia Pellón López Montenegro
Cáceres
En agradecimiento a la Seguridad Social de Cáceres y al ambulatorio de la Virgen de la Montaña: habiendo tenido un pequeño accidente en la calle fui trasladada al Hospital Universitario de Cáceres donde fui atendida estupendamente por el doctor Antonio Luis García Vacas. Posteriormente, en mi domicilio, me atendió el doctor Luciano Morales y la amabilisima enfermera Eva Minguez Sánchez de la que no tengo palabras para describir su gran amabilidad, cariño y profesionalidad que me está curando desde hace un mes y medio primero en mi domicilio y ahora en el ambulatorio de Virgen de la Montaña. Sin más, enhorabuena por estos fantásticos profesionales.
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