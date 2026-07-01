Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, Amececa, ha rechazado las declaraciones del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, sobre la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América y le acusa de "faltar a la verdad" al presentar la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como una imposición ajena a la ciudad.

En un comunicado fechado este 30 de junio, la entidad memorialista sostiene que la resolución que ordena retirar el monumento es consecuencia directa de años de reivindicación y del trabajo desarrollado por la asociación. Amececa rebate así las palabras pronunciadas por el regidor en una rueda de prensa el pasado 15 de junio, cuando, según la asociación, afirmó que la medida era una "imposición de Madrid" y que no conocía a ningún cacereño que quisiera retirar la cruz.

La entidad asegura que esas manifestaciones le han generado "sorpresa", "sonrojo" y "profunda indignación". Aunque afirma recibir con respeto las opiniones de colectivos, particulares y responsables públicos, considera que en este caso no podía permanecer en silencio.

Una campaña iniciada en 2015

Amececa recuerda que una de sus campañas históricas ha sido precisamente la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América, una reivindicación que sitúa en 2015. Desde entonces, según explica, ha solicitado en múltiples ocasiones la eliminación del monumento a distintas administraciones públicas extremeñas, entre ellas el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, con gobiernos de distinto signo político.

La asociación sostiene que la falta de respuesta efectiva de esas administraciones la llevó, desde principios de 2021, a dirigirse al Gobierno de España. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, Amececa solicitó formalmente la retirada del símbolo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Según relata la entidad, en aquel momento se le indicó que se estaba elaborando un catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, previsto en el artículo 36 de la ley. Para incorporar la cruz a ese procedimiento, se le pidió información sobre el monumento cacereño. Amececa asegura que remitió la documentación solicitada y que, a partir de ahí, la Cruz de los Caídos quedó registrada en un inventario interno el 23 de febrero de 2023.

Para la asociación, ese fue el inicio de un proceso administrativo que ha concluido con la resolución conocida el pasado mes de abril, por la que el Ministerio incluyó la cruz en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y dispuso su retirada del espacio público.

"No es cierto que ningún vecino quiera retirarla"

Amececa niega que no exista demanda social en Cáceres para retirar la cruz. La entidad subraya que, de entrada, sus propios asociados incluyen vecinos y vecinas de la ciudad. También recuerda que el alcalde, según afirma, conocía de primera mano esta reivindicación.

En ese punto, la asociación cita la reunión que miembros de su junta directiva mantuvieron con Mateos en el Ayuntamiento el 24 de febrero de 2024. En aquel encuentro, señala Amececa, se entregó un escrito en el que aparecía expresamente la petición de retirada de los símbolos franquistas de competencia municipal en la ciudad de Cáceres, "con especial atención a la denominada Cruz de los Caídos".

La entidad añade que Mateos ya había recibido referencias a esta demanda en etapas anteriores de su trayectoria municipal: como portavoz del Gobierno local y concejal delegado de Seguridad entre 2015 y 2019, como candidato a la alcaldía en 2019, como líder de la oposición y de nuevo como candidato en 2023.

P.P.

Por eso, Amececa sostiene que la resolución estatal "no es una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez para tapar la corrupción, ni una cortina de humo, ni ganas de hacer daño a los cacereños". A su juicio, es la respuesta a una solicitud reiterada de la propia asociación y de numerosos vecinos de la ciudad.

Un debate abierto en Cáceres

La asociación memorialista también rechaza que no haya debate en Cáceres sobre la permanencia de la cruz. A su entender, pocos asuntos han generado tanta discusión pública en los últimos años en la ciudad. Amececa apunta al seguimiento constante en los medios de comunicación y al debate social en torno al significado del monumento.

La entidad afirma que muchos cacereños sienten "indignación y vergüenza" al pasar por la plaza de América, y sostiene que la presencia de la cruz también sorprende a visitantes que llegan a la ciudad. La asociación mantiene que el monumento conserva una carga simbólica vinculada al franquismo y que, por ese motivo, debe dejar de ocupar un espacio público central.

Frente a esa posición, el Ayuntamiento de Cáceres ha defendido la permanencia del monumento y ha anunciado recursos administrativos y judiciales para intentar evitar su retirada. Mateos ha insistido públicamente en que la cruz "no se toca" y ha vinculado su defensa a lo que considera patrimonio de la ciudad.

Galería | Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres / Pablo Parra

Amececa recuerda que el propio régimen de recursos de la resolución permite al Ayuntamiento presentar un recurso potestativo de reposición ante el secretario de Estado de Memoria Democrática y, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.

El Ayuntamiento ya ha anunciado esa estrategia. Según ha defendido el alcalde, el consistorio utilizará los medios legales a su alcance para mantener la cruz en la plaza de América. Amececa, por el contrario, interpreta esa posición como una nueva resistencia a cumplir una resolución que considera resultado de un procedimiento administrativo iniciado a partir de una demanda histórica.

El debate sobre la Cruz de los Caídos se ha convertido así en uno de los principales frentes de la política local cacereña. La asociación memorialista reclama que se reconozca el origen de la resolución y que no se presente la retirada como una decisión desconectada de la ciudad.

En su comunicado, Amececa concluye que la única iniciativa "original" del alcalde parece ser la de "salir a la calle" y se pregunta si esa actitud es propia de un regidor municipal. Con ello, la asociación eleva el tono de un conflicto que ya no se mueve solo en el plano administrativo, sino también en el terreno simbólico, político y social de Cáceres.