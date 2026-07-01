La Asociación de Periodistas de Cáceres presenta Ecos de Cáceres, un pódcast que reconstruye su historia

El presidente de la Asociación de Periodistas de Cáceres, Javier Álvarez Amaro, presentó ayer en la sede de la APC el proyecto 'Ecos de Cáceres', junto al decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura, Daniel Martín Pena, y el autor y productor de la serie, Sergio Sanabria León. Ecos de Cáceres es una docuserie sonora narrativa de no ficción que, a través de 12 entrevistas a miembros destacados de la APC, reconstruye en 8 episodios temáticos más de 60 años de historia del periodismo local cacereño. El proyecto nace como Trabajo de Fin de Grado desarrollado en colaboración entre la Asociación de Periodistas de Cáceres y la Universidad de Extremadura, concretamente con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, ante la necesidad de reconstruir la historia de la Asociación.

La APC, una institución con décadas de trayectoria, carecía hasta ahora de una historia robusta y unificada. A esta problemática se le sumaba la inconexión entre los distintos intentos de constituir en sus orígenes la asociación, cuyos únicos vestigios eran una amalgama de documentos, cartas y actas. 'Ecos de Cáceres' nace para unificar todos estos fragmentos. Según explica Sergio Sanabria, a través del testimonio oral de los principales miembros de la asociación a lo largo de su historia (de aquellos que han vivido y construido su historia en primera persona) 'Ecos de Cáceres' actúa como un nexo de unión que devuelve a la ciudad y a la provincia de Cáceres parte de una historia que hasta ahora se encontraba dispersa.

La serie cuenta con ocho episodios temáticos de entre 13 y 25 minutos de duración, que recorren la historia de la asociación desde los primeros intentos documentados para constituirla (en 1965) hasta su fundación real en 1989 y la actualidad más reciente. Los episodios iniciales abordan la identidad del periodista local y los orígenes de la APC; los intermedios se adentran en el liderazgo institucional, la gestión de crisis y la relación con el poder; y los finales ofrecen una mirada más dinámica y accesible para el oyente general, con episodios dedicados a las anécdotas profesionales de sus protagonistas y a la irrupción de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial en el ejercicio del periodismo.

Un diálogo coral que rompe con el modelo de entrevista convencional

Los episodios de Ecos de Cáceres no son entrevistas aisladas ni reportajes convencionales. A partir de cortes seleccionados de las conversaciones grabadas, la voz del narrador actúa como nexo de unión entre los distintos testimonios, dando como resultado un diálogo transgeneracional en el que periodistas de distintas generaciones reflexionan de forma coral sobre un mismo tema. Un veterano de 1989 y un periodista en activo en 2026 comparten, por primera vez, el mismo espacio sonoro.

Para ello, el proyecto ha combinado el rigor propio de la investigación periodística con técnicas propias de la narrativa audiovisual: diseño sonoro, guion dramático y un montaje que prioriza el ritmo y la inmersión del oyente.

Disponible en iVoox y Spotify

Los episodios se publicarán todos los martes a las 18:00 horas a partir del día de hoy, 30 de junio, y hasta el 18 de agosto, fecha en la que se publicará el episodio final. La serie estará disponible en las principales plataformas de pódcast, iVoox y Spotify, y toda la información sobre los nuevos episodios se irá difundiendo a través de las redes sociales de la Asociación de Periodistas de Cáceres (@aprensacaceres).