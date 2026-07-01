Las Cancelas, el bar emblemático de Cáceres, recibe su Solete Guía Repsol: "También es vuestro"

Las Cancelas ya luce su Solete Guía Repsol. El establecimiento cacereño ha celebrado la llegada de este distintivo con un mensaje de agradecimiento en el que subraya el orgullo que supone entrar en la selección de lugares recomendados por la guía gastronómica. "Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando con la misma ilusión, dedicación y cariño de siempre", ha trasladado el restaurante, que ha querido compartir el mérito con quienes forman parte de su día a día. En su mensaje, Las Cancelas agradece expresamente la confianza de Guía Repsol y, sobre todo, el apoyo de sus clientes, amigos y familia.

El reconocimiento llega a una casa vinculada a la gastronomía tradicional cacereña, con una identidad muy reconocible en la ciudad. Las Cancelas figura en Guía Repsol como bar con Solete, ubicado en la calle Ceres, y recomendado por su casquería y por raciones tradicionales como oreja, callos, morros o morcilla.

"Este Solete también es vuestro"

El tono del mensaje lanzado por el establecimiento ha sido más emocional que institucional. Las Cancelas ha querido convertir el distintivo en un reconocimiento compartido con quienes han acompañado al negocio durante su trayectoria. "Vuestra confianza y vuestro apoyo son el verdadero motivo por el que seguimos esforzándonos cada día", ha señalado. El restaurante ha resumido ese agradecimiento con una frase dirigida a su clientela: "Este Solete también es vuestro". La distinción se recibe así no solo como una placa para colocar en la fachada, sino como un estímulo para mantener la línea de trabajo que ha definido al local. La casa insiste en que seguirá esperando a sus clientes "con las puertas abiertas y la misma esencia de siempre". Esa idea resume el valor que muchos locales de hostelería dan a estos reconocimientos: visibilidad exterior, sí, pero también reafirmación de una manera de atender, cocinar y permanecer en la memoria de la ciudadUn distintivo para bares con personalidad.

Las Cancelas presume de Solete. / Cedida a El Periódico

Bar mítico

Las Cancelas, en la calle Ceres, es sin duda, el más tradicional de Cáceres. Fundado por Felipe Vázquez Díaz, fallecido en febrero de 2024, la historia de Las Cancelas se remonta a 1967 cuando en que Felipe, casado con Nieves, regresó de Alemania, donde había emigrado en buscar de trabajo, y quiso probar suerte en Cáceres. Encontraron que en el número 1 de la calle Ceres se alquilaba un bar, cuya parte trasera tenía vivienda con entrada por la calle Piedad. El dueño de todo ese local era Pedro Rocha, que tenía una tienda de confección al lado de Harpo. Su mujer, Luci, tenía una peluquería justo encima del bar y uno de los hijos de esta pareja es el de la tienda Chevalier.

Ese bar lo había tenido antes arrendado otro dueño, que le había puesto por nombre Las Cancelas porque en su interior disponía de un dibujo muy bonito de una cancela, pero llevaba cerrado bastante tiempo. En ese momento Felipe y Nieves desconocían la fama poco recomendable que este local se había ganado puesto que hasta él acudían las que en Cáceres se acostumbraba a llamar mujeres malas.

Y es que en los alrededores de Obispo Galarza y la calle San Felipe se amontonaban las casas de citas de la ciudad, había lo menos 10 o 12, regentadas por madamas que atendían a una prolija clientela. Las chicas de los burdeles, en sus ratos de asueto se iban a Las Cancelas. Tremendo escándalo para la encorsetada sociedad de la época. Pero Felipe y Nieves empezaron de cero. Limpiaron Las Cancelas, las pintaron, abrieron las puertas y mantuvieron el nombre del negocio. Al minuto, ¡zas!, dos clientes que hoy llevan a gala ser los más antiguos del bar: Angel Mena y Pepe García, más conocido en Cáceres como Pepe El Salchichero.

Las Cancelas, el bar que Felipe abrió en la Placi / Fotos cedidas a El Periódico Extremadura.

Empezó así, en marzo de 1967, la historia de este local tan relacionado con la vida diaria de La Placi, que es como gran parte de los cacereños llaman a la Plaza de Italia. Al frente de Las Cancelas, Felipe, y Nieves en la cocina como únicos empleados, los dos siempre al pie del cañón. Las Cancelas era una pequeña tasca, con una barra altísima; detrás de esa barra había una puerta corredera que daba acceso a la vivienda de los Vázquez, que constaba de una habitación, una cocina, un baño, la despensa y el salón comedor, que por la noche se convertía en cuarto de dormir para todos. En el bar, a la izquierda, había una mesa, a la derecha, otra, y luego un servicio, pero solo para caballeros porque entonces los bares lo frecuentaban muy raramente las mujeres y las pocas que iban si tenían que entrar al cuarto de baño lo hacían en el de la casa de Felipe y Nieves.

Las Cancelas abría a las seis de la mañana y poco a poco fue ganando una importante clientela: acudían vendedores y compradores del mercado de Obispo Galarza, también empleados de Telefónica, que tenía unas oficinas en la calle Nueva, y mucha gente de este maravilloso barrio en el que vivían la señora Petra y el señor Cándido, que tenían frutería, la señora Seba, que servía la candinga, la mercería de María y Santiago, la piconería, el señor Quico el de las golosinas, y el señor Serapio y Basilia, que eran los del Comercio La Luna, dedicado a maquinaria de hostelería.

También vivían en el barrio los Salado, que el padre trabajaba en el INP y su mujer se llamaba Esperanza, Anita la pescadera, que su marido era Antonio El Maganto, la señora Luisa, Antolina, las dos Carola, que una vivía en la calle García Holguín y otra en la calle Nueva, la panadería del señor Vicente, casado con la señora Gertrudis donde se compraba la harina para las albóndigas, los Corrales, los Saponi, o la Colorá, casada con un sillero que arreglaba las sillas de enea y uno de cuyos hijos tiene el bar El Sillero.

En 1970 Felipe y Nieves tuvieron su segundo hijo, Francisco, y dos años y medio más tarde, el tercero, que se llama José María, ambos canceleros de toda la vida porque nacieron en Las Cancelas. Las gemelas Nieves y Maribel ya nacieron en el sanatorio de la Consolación del doctorBlanco Corisco.

Pasaba el tiempo y Las Cancelas era un bar de referencia para Cáceres, que se hizo famosísimo a cuenta de la venta de boletos, a cambio de cuya compra los clientes podían llevarse suculentos premios. El boleto te solía costar una peseta, lo abrías y tenías varias posibilidades: que te pusiera "No tiene premio", que te pusiera "Siga jugando" o que te tocara un premio de 50, 100 e incluso 500 pesetas, que aquello era ya la bomba.

El negocio

Alrededor de los boletos se generaba un negocio importante en la ciudad. Por ejemplo, en La Placi eran la señora Angela y el señor Juan los encargados de vender los boletos para los bares, cuyas papeletas se cosían para hacer paquetes que luego se metían en bolsas para su posterior reparto. Se cosían con máquinas de coser y había muchas vecinas del barrio que cosían boletos para la señora Angela y el señor Juan por 50 céntimos la bolsa.

Felipe iba a casa de la señora Angela y le decía: "Ángela, me venda usted 5 bolsas de boletos", y Felipe volvía al bar con sus cinco bolsas de boletos, los colocaba en una caja encima de la barra y en un plis plás se vendían todos porque Felipe era un hombre honrado que repartía buenos premios.

En Las Cancelas no faltaba el vino de pitarra, aquel latiguillo de "Cago en Dios, cago en Dios" que soltaba Felipe y que aún hoy recuerdan sus clientes o sus especialísimos pìnchos de oreja, pescado rebozado y callos que con tanto esmero preparaba Nieves. En 1988 Felipe se hizo con la propiedad del local y reformó y amplió el bar, que actualmente regentan sus hijos Francisco, José María y Nieves.

Felipe y Nieves tenían nueve nietos: María, Francisco, Blas, Jorge, Paula, Rocío, Raúl, Oscary Gael. El matrimonio disfrutaba de una merecida jubilación después de años de trabajo en Las Cancelas, aquel bar de La Placi que frecuentaban las mujeres malas y que Felipe y Nieves convirtieron en su hogar apenas llegados de Alemania, dispuestos a comerse el mundo para evitar un nuevo destierro a orillas del Rin.

Los Soletes

Los Soletes Guía Repsol están pensados para señalar establecimientos cercanos, reconocibles y con una propuesta gastronómica accesible. No funcionan como los Soles Repsol, vinculados a restaurantes de alta cocina, sino como una recomendación para bares, casas de comidas, terrazas, cafeterías, vinotecas o locales con encanto propio.

En ese mapa, el caso de Las Cancelas encaja con una hostelería de raíz local, apoyada en platos reconocibles y en una clientela que valora la continuidad. La guía destaca precisamente su trayectoria y su cocina de casquería en Cáceres, una seña de identidad que forma parte de la tradición hostelera de la ciudad.

Para Cáceres, este tipo de reconocimientos ayudan también a reforzar su posición como destino gastronómico. La ciudad monumental atrae visitantes por su patrimonio, pero cada vez más el viaje se completa en torno a barras, restaurantes y casas de comida donde la cocina extremeña mantiene peso propio.

Cáceres también se cuenta en sus barras

El Solete de Las Cancelas habla de algo más que de un distintivo gastronómico. Habla de la relación entre una ciudad y sus bares, de esos lugares que funcionan como punto de encuentro, recomendación entre vecinos y parada segura para quien busca una cocina sin artificios.

En Cáceres, donde el turismo convive con una fuerte vida local, estos establecimientos cumplen una función que va más allá del servicio diario. Son parte del relato cotidiano de la ciudad. Por eso la celebración de Las Cancelas tiene una lectura compartida: la de un negocio que agradece el reconocimiento, pero que lo devuelve a quienes han llenado sus mesas durante años.

La placa del Solete ya luce en el establecimiento. El mensaje, sin embargo, mira hacia dentro: seguir trabajando con ilusión, dedicación y cariño. Esa es la promesa que Las Cancelas lanza a quienes entren de nuevo por sus puertas.