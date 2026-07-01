"No hay muchas ciudades con un centro tan castigado": nueva ofensiva de Cáceres contra los grafitis

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica vuelve a actuar contra los grafitis en el entorno protegido de la capital cacereña. El organismo ha sacado a licitación la VI Campaña de limpieza antigrafiti en la Ciudad Histórica de Cáceres, un contrato de servicios con un presupuesto base de 18.998,83 euros y un plazo máximo de ejecución de un mes.

La actuación afectará a 604,75 metros cuadrados de superficies repartidas por distintas calles del casco histórico y su entorno inmediato. El objetivo es eliminar pintadas, carteles, sombras, manchas y restos de productos extraños en fachadas, bajos, portones, carpinterías, cerrajerías, escaparates y otros elementos urbanos afectados por este tipo de vandalismo.

En estas calles

La campaña se centrará en una decena de vías: Sandes, Peñas, San Blas, plaza de Canterías, Nidos, Muñoz Chaves, Sancti Spíritu, Gabriel y Galán, Margallo y Barrionuevo. En ellas se han localizado diferentes soportes dañados, desde morteros y pinturas hasta metal, madera, granito, gres, PVC o mortero de cal.

Una imagen de otro grafiti. / Ayuntamiento de Cáceres

El propio pliego técnico justifica la intervención por el deterioro que las pintadas provocan en la imagen urbana. El documento llega a advertir de que "no hay muchas ciudades que tengan un centro tan castigado por un fenómeno tan fútil e inútil como pintar grafitis", y señala que esta situación genera consecuencias negativas para residentes, visitantes y turistas.

Una limpieza con productos ecológicos

Los trabajos deberán realizarse con maquinaria autónoma insonorizada de agua caliente a presión. El pliego prohíbe expresamente el uso de decapantes, ácidos o técnicas agresivas en superficies de piedra, arenisca, caliza, mármol o ladrillo cara vista, para evitar daños en los materiales originales.

Un grafiti en la ciudad de Cáceres adjuntado al pliego técnico. / Ayuntamiento de Cáceres

La empresa adjudicataria tendrá que emplear productos ecológicos, biodegradables y no perjudiciales para las personas, los materiales constructivos ni el medio ambiente. Además, deberá presentar un informe fotográfico de cada actuación, con imágenes del estado previo y del resultado final, detallando fecha y hora de las fotografías.

Superficies pintadas

En las superficies pintadas, la empresa deberá cubrir las pintadas con el tono más aproximado al existente, aplicando dos manos de pintura homologada y buscando siempre el menor contraste posible. En las superficies que puedan limpiarse, no se permitirá pintar encima del grafiti. Si se hace, el posterior decapado para recuperar el estado inicial correrá por cuenta de la adjudicataria.

Con esta nueva campaña, el Consorcio pretende dar continuidad a las actuaciones desarrolladas en años anteriores para recuperar fachadas y mejorar el paisaje urbano de una zona especialmente sensible por su valor patrimonial y turístico. La intervención, según recoge el pliego, forma parte de la planificación estratégica ordinaria de 2026 del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.