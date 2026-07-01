Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Campaña contra las pintadas

"No hay muchas ciudades con un centro tan castigado": nueva ofensiva de Cáceres contra los grafitis

El Consorcio saca a licitación por casi 19.000 euros una nueva campaña para limpiar más de 600 metros cuadrados de fachadas, portones, rejas y bajos afectados por pintadas

Un grafiti en la ciudad de Cáceres adjuntado al pliego técnico.

Un grafiti en la ciudad de Cáceres adjuntado al pliego técnico. / Ayuntamiento de Cáceres

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica vuelve a actuar contra los grafitis en el entorno protegido de la capital cacereña. El organismo ha sacado a licitación la VI Campaña de limpieza antigrafiti en la Ciudad Histórica de Cáceres, un contrato de servicios con un presupuesto base de 18.998,83 euros y un plazo máximo de ejecución de un mes.

La actuación afectará a 604,75 metros cuadrados de superficies repartidas por distintas calles del casco histórico y su entorno inmediato. El objetivo es eliminar pintadas, carteles, sombras, manchas y restos de productos extraños en fachadas, bajos, portones, carpinterías, cerrajerías, escaparates y otros elementos urbanos afectados por este tipo de vandalismo.

En estas calles

La campaña se centrará en una decena de vías: Sandes, Peñas, San Blas, plaza de Canterías, Nidos, Muñoz Chaves, Sancti Spíritu, Gabriel y Galán, Margallo y Barrionuevo. En ellas se han localizado diferentes soportes dañados, desde morteros y pinturas hasta metal, madera, granito, gres, PVC o mortero de cal.

Una imagen de otro grafiti.

Una imagen de otro grafiti. / Ayuntamiento de Cáceres

El propio pliego técnico justifica la intervención por el deterioro que las pintadas provocan en la imagen urbana. El documento llega a advertir de que "no hay muchas ciudades que tengan un centro tan castigado por un fenómeno tan fútil e inútil como pintar grafitis", y señala que esta situación genera consecuencias negativas para residentes, visitantes y turistas.

Una limpieza con productos ecológicos

Los trabajos deberán realizarse con maquinaria autónoma insonorizada de agua caliente a presión. El pliego prohíbe expresamente el uso de decapantes, ácidos o técnicas agresivas en superficies de piedra, arenisca, caliza, mármol o ladrillo cara vista, para evitar daños en los materiales originales.

Un grafiti en la ciudad de Cáceres adjuntado al pliego técnico.

Un grafiti en la ciudad de Cáceres adjuntado al pliego técnico. / Ayuntamiento de Cáceres

La empresa adjudicataria tendrá que emplear productos ecológicos, biodegradables y no perjudiciales para las personas, los materiales constructivos ni el medio ambiente. Además, deberá presentar un informe fotográfico de cada actuación, con imágenes del estado previo y del resultado final, detallando fecha y hora de las fotografías.

Superficies pintadas

En las superficies pintadas, la empresa deberá cubrir las pintadas con el tono más aproximado al existente, aplicando dos manos de pintura homologada y buscando siempre el menor contraste posible. En las superficies que puedan limpiarse, no se permitirá pintar encima del grafiti. Si se hace, el posterior decapado para recuperar el estado inicial correrá por cuenta de la adjudicataria.

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva campaña, el Consorcio pretende dar continuidad a las actuaciones desarrolladas en años anteriores para recuperar fachadas y mejorar el paisaje urbano de una zona especialmente sensible por su valor patrimonial y turístico. La intervención, según recoge el pliego, forma parte de la planificación estratégica ordinaria de 2026 del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
  2. Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
  3. Fuerte atropello en Cáceres con un patinete: se lleva por delante a dos peatones y huye dejando a uno con la tibia rota
  4. Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
  5. Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
  6. Cierran negocios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
  7. Los40 Summer Live confirma su cartel en Cáceres con Naiara al frente
  8. Cáceres: Bienvenidos a Vía Cayetana

Pastora Imperio revolucionó el Gran Teatro de Cáceres en 1934: así fue la visita de la emperadora del flamenco

Pastora Imperio revolucionó el Gran Teatro de Cáceres en 1934: así fue la visita de la emperadora del flamenco

Cuentos, canciones y descubrimiento: una nueva sesión de 'Bebés de Biblioteca' llega este miércoles a Cáceres

Cuentos, canciones y descubrimiento: una nueva sesión de 'Bebés de Biblioteca' llega este miércoles a Cáceres

Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

Hallan en el Rastro de Madrid dos retratos inéditos del pintor de Cáceres Antonio Solís Ávila

Hallan en el Rastro de Madrid dos retratos inéditos del pintor de Cáceres Antonio Solís Ávila

Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición

Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición

Condena a la Seguridad Social por dejar sin pensión a un jubilado con Alzheimer en Cáceres durante meses

La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"

El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"
Tracking Pixel Contents