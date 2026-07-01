La Cruz de Cáceres se juega su futuro en la Audiencia Nacional

La Cruz de Cáceres afronta un nuevo capítulo en el conflicto sobre su permanencia en el espacio público. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que acordó incluir el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, una decisión que conlleva su retirada.

Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres. / Carlos Gil

Vía judicial

La admisión a trámite, de la que ha informado este martes el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, no supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pero sí abre formalmente la vía judicial para que el tribunal examine si la resolución del Gobierno se ajusta a derecho. Gutiérrez ha estado acompañado de su compañero de grupo Francisco Flores.

Según ha explicado Gutiérrez, el recurso fue presentado el pasado 17 de junio, después de que la formación agotara la vía administrativa con un recurso de alzada contra la resolución estatal. La Audiencia Nacional acordó admitirlo a trámite apenas dos días después, el 19 de junio, iniciando así el procedimiento judicial.

El origen del conflicto se remonta al 17 de abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democráticaresolvió incluir la Cruz de Cáceres en el catálogo previsto por la legislación estatal, al considerar que constituye un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática. Esa decisión implica la obligación de retirarla del espacio público.

Patrimonio y autonomía

Vox sostiene, sin embargo, que la resolución vulnera la protección del patrimonio histórico, afecta a la autonomía municipal y no tiene en cuenta el valor histórico, urbano, cultural y religioso que, a su juicio, posee este monumento para la ciudad. La formación considera que la Cruz forma parte de la identidad de Cáceres y rechaza que pueda interpretarse como un símbolo de exaltación política.

En su comparecencia, Gutiérrez ha recordado que la defensa de la Cruz no comenzó con este recurso. Según ha señalado, VOX mantiene desde 2020 una estrategia continuada que ha incluido iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados, actuaciones institucionales en Extremadura, recursos administrativos y, finalmente, la vía judicial.

El portavoz también ha destacado que el Ayuntamiento de Cáceres emitió en febrero de este año un informe desfavorable a la inclusión del monumento en el catálogo estatal, un documento que, según ha indicado, respalda la permanencia de la Cruz en su ubicación actual.

Además del procedimiento ante la Audiencia Nacional, Vox ha impulsado en las últimas semanas nuevas iniciativas políticas. Entre ellas figura una Proposición No de Ley registrada en el Congreso y una propuesta presentada en la Asamblea de Extremadura para reclamar la paralización de cualquier actuación dirigida a retirar el monumento.

"Nuestro compromiso en defensa de la concordia, la libertad y el derecho de todos los cacereños a conservar este elemento inseparable de nuestra ciudad es permanente", ha afirmado Gutiérrez, quien ha insistido en que la formación seguirá actuando "en todos los frentes" para impedir la retirada de la Cruz.

Con la admisión del recurso, el futuro del monumento queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la resolución dictada por el Gobierno. Hasta que exista una sentencia firme, el proceso continuará su tramitación judicial sin que la admisión a trámite anticipe cuál será el desenlace del litigio.