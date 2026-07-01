Cuentos, canciones y descubrimiento: una nueva sesión de 'Bebés de Biblioteca' llega este miércoles a Cáceres

Propuestas diversas para todas las edades.

Poesía para bebés en la Biblioteca Pública

Este miércoles 1 de julio a las 12.00 horas, la Biblioteca Pública del Estado acogerá una nueva sesión de Bebés de Biblioteca bajo el título ¿Cómo se hace un cielo?, una actividad dirigida a acercar la narración oral, la poesía y la música a los más pequeños. La sesión estará guiada por la narradora y terapeuta ocupacional María Fraile Alonso, quien acompañará a bebés y familias a través de cuentos, canciones, retahílas y pequeñas historias inspiradas en el cielo. La propuesta ofrece una experiencia sensorial y participativa diseñada para estimular la escucha, la imaginación y el descubrimiento temprano de los libros. La actividad está destinada a bebés de entre 0 y 36 meses acompañados por sus familias y se desarrollará en un ambiente pensado para favorecer el encuentro, la comunicación y el disfrute compartido de la lectura, fortaleciendo además los vínculos afectivos desde las primeras etapas de la infancia.

Cartel oficial del taller en Cáceres. / JUNTA DE EXTREMADURA

Música indie, pintura en vivo y un concierto acústico

El Espacio Belleartes de Cáceres continúa reforzando su apuesta por la creación contemporánea con una nueva programación cultural para el primer fin de semana de julio, que combinará música y artes visuales a través de dos propuestas dirigidas a todos los públicos. La programación arrancará este viernes a las 20.30 horas con High Voltage, una experiencia artística que unirá música indie-rock y pintura en directo. Durante la cita, Vijzěn Artist desarrollará una obra pictórica en vivo mientras White Caramelo (Music Man) pondrá la banda sonora con una selección musical que recorrerá clásicos y sonidos actuales del indie-rock nacional e internacional. Además, el evento incluirá una Exposición Pop Up con obras de la artista.

'Galavis' pondrá el broche musical

Las actividades continuarán el sábado a las 21.00 horas con un concierto acústico de 'Galavis', formación nacida en Malpartida de Cáceres, que ofrecerá un directo cercano e íntimo pensado para disfrutar de la música en un formato más personal. La entrada será libre hasta completar aforo. Con iniciativas como estas, Espacio Belleartes continúa consolidándose como un punto de encuentro para la música, las artes visuales y la creación contemporánea en la ciudad.