Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Agenda cultural

Cuentos, canciones y descubrimiento: una nueva sesión de 'Bebés de Biblioteca' llega este miércoles a Cáceres

La narradora María Fraile Alonso guiará una experiencia participativa dirigida a bebés de 0 a 36 meses a través de historias, música y juegos sonoros

Un bebé de espaldas.

Un bebé de espaldas. / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Propuestas diversas para todas las edades.

Poesía para bebés en la Biblioteca Pública

Este miércoles 1 de julio a las 12.00 horas, la Biblioteca Pública del Estado acogerá una nueva sesión de Bebés de Biblioteca bajo el título ¿Cómo se hace un cielo?, una actividad dirigida a acercar la narración oral, la poesía y la música a los más pequeños. La sesión estará guiada por la narradora y terapeuta ocupacional María Fraile Alonso, quien acompañará a bebés y familias a través de cuentos, canciones, retahílas y pequeñas historias inspiradas en el cielo. La propuesta ofrece una experiencia sensorial y participativa diseñada para estimular la escucha, la imaginación y el descubrimiento temprano de los libros. La actividad está destinada a bebés de entre 0 y 36 meses acompañados por sus familias y se desarrollará en un ambiente pensado para favorecer el encuentro, la comunicación y el disfrute compartido de la lectura, fortaleciendo además los vínculos afectivos desde las primeras etapas de la infancia.

Cartel oficial del taller en Cáceres.

Cartel oficial del taller en Cáceres. / JUNTA DE EXTREMADURA

Música indie, pintura en vivo y un concierto acústico

El Espacio Belleartes de Cáceres continúa reforzando su apuesta por la creación contemporánea con una nueva programación cultural para el primer fin de semana de julio, que combinará música y artes visuales a través de dos propuestas dirigidas a todos los públicos. La programación arrancará este viernes a las 20.30 horas con High Voltage, una experiencia artística que unirá música indie-rock y pintura en directo. Durante la cita, Vijzěn Artist desarrollará una obra pictórica en vivo mientras White Caramelo (Music Man) pondrá la banda sonora con una selección musical que recorrerá clásicos y sonidos actuales del indie-rock nacional e internacional. Además, el evento incluirá una Exposición Pop Up con obras de la artista.

Noticias relacionadas y más

'Galavis' pondrá el broche musical

Las actividades continuarán el sábado a las 21.00 horas con un concierto acústico de 'Galavis', formación nacida en Malpartida de Cáceres, que ofrecerá un directo cercano e íntimo pensado para disfrutar de la música en un formato más personal. La entrada será libre hasta completar aforo. Con iniciativas como estas, Espacio Belleartes continúa consolidándose como un punto de encuentro para la música, las artes visuales y la creación contemporánea en la ciudad.

'Galavis', banda musical.

'Galavis', banda musical. / El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
  2. Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
  3. Fuerte atropello en Cáceres con un patinete: se lleva por delante a dos peatones y huye dejando a uno con la tibia rota
  4. Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
  5. Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
  6. Los40 Summer Live confirma su cartel en Cáceres con Naiara al frente
  7. Cáceres: Bienvenidos a Vía Cayetana
  8. Ya está en casa': la familia del hombre desaparecido en Cáceres agradece la colaboración para encontrarle

Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

Hallan en el Rastro de Madrid dos retratos inéditos del pintor de Cáceres Antonio Solís Ávila

Hallan en el Rastro de Madrid dos retratos inéditos del pintor de Cáceres Antonio Solís Ávila

Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición

Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición

Condena a la Seguridad Social por dejar sin pensión a un jubilado con Alzheimer en Cáceres durante meses

La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"

El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"

El Obispado de Coria-Cáceres cambia su horario en agosto: solo abrirá dos días a la semana

El Obispado de Coria-Cáceres cambia su horario en agosto: solo abrirá dos días a la semana

Fallece Inés Chaves, activista de Salvemos la Montaña y altavoz contra la mina de litio en Cáceres

Fallece Inés Chaves, activista de Salvemos la Montaña y altavoz contra la mina de litio en Cáceres
Tracking Pixel Contents