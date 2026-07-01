La Diócesis de Coria-Cáceres agradece años de servicio a tres trabajadores que se jubilan

La Diócesis de Coria-Cáceres ha querido rendir homenaje a tres trabajadores que inician su etapa de jubilación tras años de servicio a la institución. Se trata de Dolores Corchado Galán, directora de la Librería Diocesana; Guadalupe Manzano Valiente, notaria del Tribunal y administrativa de la Administración Diocesana; y Francisco Javier Escudero Miguel, conserje de la Casa de la Iglesia.

La despedida se produce en distintas fechas. Dolores Corchado Galán se jubila este 30 de junio. Guadalupe Manzano Valiente concluirá su trayectoria profesional el próximo 31 de julio. Francisco Javier Escudero Miguel, por su parte, comenzó recientemente su jubilación después de su labor como conserje en la Casa de la Iglesia.

Después de años vinculados al día a día del Obispado de Coria-Cáceres, Dolores Corchado Galán, Guadalupe Manzano Valiente y Francisco Javier Escudero Miguel afrontan su jubilación. La diócesis les agradece su dedicación, su buen hacer y el servicio prestado

En un comunicado firmado por el vicario general, Diego Zambrano López, la diócesis expresa su "más sincero agradecimiento" a los tres trabajadores por "los años de dedicación, el trabajo realizado, su buen hacer y el servicio prestado al Obispado y a la Iglesia".

La institución eclesiástica subraya además que la entrega y el compromiso de estos tres empleados "han contribuido de manera valiosa a la misión que hemos compartido". El mensaje tiene un tono de reconocimiento interno, pero también de memoria hacia quienes han sostenido durante años tareas discretas y esenciales para el funcionamiento diario de la diócesis.

En una institución como el Obispado, muchas de esas funciones no siempre son visibles para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, forman parte del engranaje ordinario de la Iglesia local: la atención al público, la gestión administrativa, el trabajo del tribunal, la organización de espacios y el servicio a sacerdotes, parroquias, fieles y visitantes.

Una trayectoria ligada al servicio

Dolores Corchado Galán ha estado al frente de la Librería Diocesana, un espacio vinculado a la difusión de libros religiosos, material catequético, artículos de culto y recursos pastorales. Su labor ha estado relacionada con una atención directa a parroquias, catequistas, comunidades religiosas y ciudadanos que acuden a este servicio diocesano.

Guadalupe Manzano Valiente ha desarrollado su trabajo como notaria del Tribunal y administrativa de la Administración Diocesana. Su perfil refleja una tarea de carácter técnico y organizativo, ligada a expedientes, documentación y funcionamiento interno de los organismos diocesanos.

Francisco Javier Escudero Miguel, como conserje de la Casa de la Iglesia, ha formado parte de la vida diaria de uno de los espacios de referencia de la diócesis en Cáceres. En puestos como el suyo se concentra una parte silenciosa de la actividad institucional: abrir puertas, orientar a quienes llegan, atender necesidades inmediatas y facilitar que cada jornada transcurra con normalidad.

La diócesis concluye su mensaje deseando a los tres trabajadores que disfruten de esta nueva etapa "con salud, alegría y la satisfacción del deber cumplido". A ese deseo añade un cierre afectuoso: "¡Feliz jubilación y muchas gracias por todo!".

Con este reconocimiento, el Obispado de Coria-Cáceres pone el foco en tres trayectorias profesionales que han formado parte de su vida cotidiana. Más allá de los cargos y de las fechas, el homenaje subraya la importancia del servicio continuado y del trabajo bien hecho en una institución que combina atención pastoral, gestión administrativa y presencia social en la provincia de Cáceres.