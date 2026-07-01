Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "¿Por qué los políticos se quitan la corbata en ocasiones?"

Últimamente nos estamos acostumbrados a ver a nuestros políticos –los del gobierno, sobre todo– con traje, pero sin corbata y cabe preguntarse si es una moda pasajera o un mensaje para incautos.Veamos:el poder en democracia necesita ser realimentado cada cuatro años, tiempo en el que dura la batería delegada de la ciudadanía hasta una vuelta a empezar.

Durante ese tiempo los agentes consagrados al poder suelen revestirse de vestimentas apropiadas para mostrar esa autoridad, que si bien es delegada por todos nosotros se hace personal más allá del lenguaje proferido. El traje y la corbata que lo encierra a la vez que muestra representa esa autoridad encarnada por la persona concreta, de esta forma se crea un YO y todos los demás.

Ejercer el poder

Fácil es, de esta forma, ejercer ese poder más allá de quien se lo otorgó. Ahora bien, en ocasiones y en tiempos de cercanía en el recargo del mismo, esa corbata que separa al individuo poseído de poder del resto de la ciudadanía, necesita ser arrancada de los trajes mencionados, ese YO necesita perecerse al conjunto de los yoes de todos nosotros a modo de disfraz, de esta forma el poder se camufla de igualdad, pero solo es un camuflaje en tiempos de sanción hacia el líder; cuando ese poder pierde el respeto de los demás necesita romper la imagen de lejanía y de respeto que refleja su corbata.

Con ello se hace uno igual a cada uno de nosotros en un intento de perdón, pero todo es un camuflaje, todo es aparente, nada es real, pues se espera que se le conceda de nuevo el poder para seguir igual. Es la lógica del poder mismo: uno que se le ensalza para gobernarnos se separa de tal forma que, a nadie desde las alturas señaladas, solo se baja en formato papel, en un trapo a modo de señuelo para reconformar de nuevo lo que presume se le desposeerá: nuestro mandato de nuevo en poder para vernos como hormigas desde las alturas celestiales. Esta vez no, esta vez no colará…¿o quizás sí?