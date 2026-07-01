Empresarios de Cáceres y Portugal exploran nuevas oportunidades de negocio

La ciudad de Cáceres acogerá este jueves el II Congreso Transfronterizo Triurbir, un foro empresarial hispano-luso que reunirá en la sede de la Cámara de Comercio a empresarios, emprendedores, representantes institucionales, universidades, centros de investigación, inversores y consultores de España y Portugal.

La cita está impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres y nace con un objetivo concreto: favorecer nuevas oportunidades de negocio y reforzar la cooperación económica entre territorios que comparten frontera, intereses empresariales y retos comunes. El encuentro estará especialmente dirigido a participantes de Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre, las cuatro ciudades integradas en la red TRIURBIR.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, ha defendido que el congreso supone "una oportunidad para seguir estrechando lazos con Portugal, que es el primer socio comercial de Extremadura, y con quien queremos seguir impulsando acciones de colaboración a todos los niveles, especialmente en materia económica, empresarial e innovadora".

Borrega ha subrayado además que "Cáceres tiene una posición estratégica en las relaciones transfronterizas y este congreso consolida nuestro compromiso con la cooperación ibérica como herramienta de desarrollo, crecimiento y generación de empleo".

Empresas, innovación y financiación europea

La jornada abordará algunos de los sectores que más peso están ganando en las agendas económicas de ambos lados de la frontera. Entre ellos figuran la digitalización y transformación empresarial, el turismo sostenible e inteligente, las energías renovables, la agroindustria, la economía circular, las startups, la innovación, la inversión en capital riesgo, la internacionalización y la financiación europea.

El planteamiento del congreso no se limita a las ponencias institucionales. La organización ha previsto también encuentros empresariales B2B, concebidos para facilitar reuniones individualizadas entre profesionales y empresas. La idea es que el foro no funcione solo como escaparate, sino también como espacio para generar contactos, proyectos y posibles alianzas comerciales.

Cáceres será este jueves 2 de julio punto de encuentro empresarial entre España y Portugal con el II Congreso Transfronterizo TRIURBIR, una cita impulsada por el Ayuntamiento para reforzar la cooperación económica, atraer inversión y generar proyectos compartidos a ambos lados de la Raya

En una comunidad como Extremadura, donde la relación con Portugal forma parte tanto de la vida cotidiana como de la estrategia económica, el congreso pretende reforzar el papel de Cáceres como nodo de conexión con el país vecino. La ciudad aspira así a ganar presencia en una cooperación transfronteriza que mira a sectores vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la captación de fondos europeos.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la recepción de asistentes y la entrega de documentación. A continuación se celebrará la apertura institucional, en la que participarán representantes de Portalegre, Castelo Branco, Plasencia y Cáceres, entre ellos el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos.

Después llegará una mesa redonda bajo el título "Visiones compartidas: experiencias que impulsan el mercado transfronterizo y la cooperación ibérica". En ella intervendrán empresarios de España y Portugal, que compartirán experiencias de internacionalización, expansión comercial y trabajo conjunto en el ámbito ibérico.

La jornada incluirá también la ponencia del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, titulada "Extremadura y Portugal, tierra de oportunidades". Su intervención situará el debate en el marco regional, con especial atención a las posibilidades de colaboración económica entre Extremadura y el país vecino.

Continuidad tras la cita de Castelo Branco

Este segundo congreso da continuidad al encuentro celebrado el pasado mes de noviembre en Castelo Branco. La red TRIURBIR, que actualmente preside Cáceres, está formada por Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre, y se presenta como un espacio de cooperación entre ciudades próximas pero pertenecientes a dos países.

Su finalidad es impulsar el desarrollo económico y la competitividad de los territorios transfronterizos. Para Cáceres, la presidencia de esta red supone una oportunidad para reforzar su papel institucional y empresarial en la Raya, en un momento en el que la cooperación con Portugal se plantea como vía de crecimiento, captación de proyectos y apertura de nuevos mercados.