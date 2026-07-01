Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Empresa, turismo y empleo

Empresarios de Cáceres y Portugal exploran nuevas oportunidades de negocio

El encuentro empresarial hispano-luso busca generar proyectos compartidos y fortalecer lazos comerciales entre territorios que comparten intereses y retos comunes

Los participantes de la mesa redonda &quot;Nos gusta VIAJAR a... Portugal&quot;, celebrada en el Moco Museum Barcelona. De izquierda a derecha: Josep Maria Palau, André Gomes, Sofía da Costa Moura, Isabel Soler y Pedro Oliveira.

Los participantes de la mesa redonda "Nos gusta VIAJAR a... Portugal", celebrada en el Moco Museum Barcelona. De izquierda a derecha: Josep Maria Palau, André Gomes, Sofía da Costa Moura, Isabel Soler y Pedro Oliveira. / María José Cayuela

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La ciudad de Cáceres acogerá este jueves el II Congreso Transfronterizo Triurbir, un foro empresarial hispano-luso que reunirá en la sede de la Cámara de Comercio a empresarios, emprendedores, representantes institucionales, universidades, centros de investigación, inversores y consultores de España y Portugal.

La cita está impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres y nace con un objetivo concreto: favorecer nuevas oportunidades de negocio y reforzar la cooperación económica entre territorios que comparten frontera, intereses empresariales y retos comunes. El encuentro estará especialmente dirigido a participantes de Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre, las cuatro ciudades integradas en la red TRIURBIR.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, ha defendido que el congreso supone "una oportunidad para seguir estrechando lazos con Portugal, que es el primer socio comercial de Extremadura, y con quien queremos seguir impulsando acciones de colaboración a todos los niveles, especialmente en materia económica, empresarial e innovadora".

Borrega ha subrayado además que "Cáceres tiene una posición estratégica en las relaciones transfronterizas y este congreso consolida nuestro compromiso con la cooperación ibérica como herramienta de desarrollo, crecimiento y generación de empleo".

Empresas, innovación y financiación europea

La jornada abordará algunos de los sectores que más peso están ganando en las agendas económicas de ambos lados de la frontera. Entre ellos figuran la digitalización y transformación empresarial, el turismo sostenible e inteligente, las energías renovables, la agroindustria, la economía circular, las startups, la innovación, la inversión en capital riesgo, la internacionalización y la financiación europea.

El planteamiento del congreso no se limita a las ponencias institucionales. La organización ha previsto también encuentros empresariales B2B, concebidos para facilitar reuniones individualizadas entre profesionales y empresas. La idea es que el foro no funcione solo como escaparate, sino también como espacio para generar contactos, proyectos y posibles alianzas comerciales.

Cáceres será este jueves 2 de julio punto de encuentro empresarial entre España y Portugal con el II Congreso Transfronterizo TRIURBIR, una cita impulsada por el Ayuntamiento para reforzar la cooperación económica, atraer inversión y generar proyectos compartidos a ambos lados de la Raya

En una comunidad como Extremadura, donde la relación con Portugal forma parte tanto de la vida cotidiana como de la estrategia económica, el congreso pretende reforzar el papel de Cáceres como nodo de conexión con el país vecino. La ciudad aspira así a ganar presencia en una cooperación transfronteriza que mira a sectores vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la captación de fondos europeos.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la recepción de asistentes y la entrega de documentación. A continuación se celebrará la apertura institucional, en la que participarán representantes de Portalegre, Castelo Branco, Plasencia y Cáceres, entre ellos el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos.

Después llegará una mesa redonda bajo el título "Visiones compartidas: experiencias que impulsan el mercado transfronterizo y la cooperación ibérica". En ella intervendrán empresarios de España y Portugal, que compartirán experiencias de internacionalización, expansión comercial y trabajo conjunto en el ámbito ibérico.

La jornada incluirá también la ponencia del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, titulada "Extremadura y Portugal, tierra de oportunidades". Su intervención situará el debate en el marco regional, con especial atención a las posibilidades de colaboración económica entre Extremadura y el país vecino.

Continuidad tras la cita de Castelo Branco

Este segundo congreso da continuidad al encuentro celebrado el pasado mes de noviembre en Castelo Branco. La red TRIURBIR, que actualmente preside Cáceres, está formada por Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre, y se presenta como un espacio de cooperación entre ciudades próximas pero pertenecientes a dos países.

Noticias relacionadas y más

Su finalidad es impulsar el desarrollo económico y la competitividad de los territorios transfronterizos. Para Cáceres, la presidencia de esta red supone una oportunidad para reforzar su papel institucional y empresarial en la Raya, en un momento en el que la cooperación con Portugal se plantea como vía de crecimiento, captación de proyectos y apertura de nuevos mercados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
  2. Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
  3. Fuerte atropello en Cáceres con un patinete: se lleva por delante a dos peatones y huye dejando a uno con la tibia rota
  4. Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
  5. Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
  6. Cierran negocios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
  7. Los40 Summer Live confirma su cartel en Cáceres con Naiara al frente
  8. Cáceres: Bienvenidos a Vía Cayetana

Pastora Imperio revolucionó el Gran Teatro de Cáceres en 1934: así fue la visita de la emperadora del flamenco

Pastora Imperio revolucionó el Gran Teatro de Cáceres en 1934: así fue la visita de la emperadora del flamenco

Cuentos, canciones y descubrimiento: una nueva sesión de 'Bebés de Biblioteca' llega este miércoles a Cáceres

Cuentos, canciones y descubrimiento: una nueva sesión de 'Bebés de Biblioteca' llega este miércoles a Cáceres

Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

Amececa niega que la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres sea una imposición externa y recuerda años de peticiones al ayuntamiento

Hallan en el Rastro de Madrid dos retratos inéditos del pintor de Cáceres Antonio Solís Ávila

Hallan en el Rastro de Madrid dos retratos inéditos del pintor de Cáceres Antonio Solís Ávila

Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición

Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición

Condena a la Seguridad Social por dejar sin pensión a un jubilado con Alzheimer en Cáceres durante meses

La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"

El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"
Tracking Pixel Contents