Fallece Inés Chaves, activista de Salvemos la Montaña y altavoz contra la mina de litio en Cáceres

Inés Chaves, activista de la plataforma Salvemos la Montaña y una de las voces contrarias al proyecto de mina de litio en Cáceres, ha fallecido a los 66 años, según ha comunicado la propia organización ciudadana.

Chaves formaba parte de este movimiento ciudadano y ecologista, con sede en Cáceres, que desde hace años trabaja para frenar el proyecto de extracción de litio planteado en la Sierra de la Mosca, un entorno natural situado a escasos kilómetros del casco histórico de la ciudad.

Posición contraria

La plataforma mantiene una posición frontalmente contraria a la mina impulsada por Infinity Metals (antiguamente llamada Extremadura New Energies), al considerar que tendría un fuerte impacto ambiental y paisajístico, supondría un elevado consumo de agua y podría afectar a la calidad de vida de los vecinos por el ruido, las explosiones, el polvo o el tránsito de camiones.

"Inés Chaves, activista cívica, luchó incansable por mantener viva nuestra montaña de Cáceres. Su fuerza y valentía es un ejemplo para todos nosotros", ha señalado la Plataforma Salvemos la Montaña en un mensaje de despedida.

Vinculada también al ámbito de la creación artística, Chaves participó activamente en la defensa del entorno natural de Cáceres y colaboró con la publicación El Salto, donde expresó su rechazo al proyecto minero y su defensa de un modelo de ciudad alejado de la explotación a cielo abierto.

El colectivo

Salvemos la Montaña, que se define como un colectivo horizontal y apartidista, ha impulsado durante los últimos años movilizaciones, marchas, campañas de concienciación y acciones legales contra los trámites administrativos vinculados al proyecto.

La plataforma ha trasladado su "más sentido pésame" por la pérdida de quien fue miembro activa del colectivo y ha acompañado a sus familiares y amigos en estos momentos. "Tu luz y tu fuerza nos acompañará siempre, compañera. Descanse en paz", concluye el mensaje difundido por Salvemos la Montaña.