La falta de civismo desborda los seis contenedores de basura de la calle Colón en Cáceres

No es culpa de la empresa concesionaria del servicio de basura ni culpa del ayuntamiento. Se llama, simplemente, falta de civismo ciudadano. Es lo que está ocurriendo con los seis contenedores dispuestos en la calle Colón de Cáceres. Ahora, con las obras de saneamiento que se están ejecutando en Camino Llano, el sentido del tráfico ha cambiado (a la vía se accede en coche desde la plaza de Conquistadores y de ahí se desvía hacia el Camino Llano Alto y la plaza Marrón) pero también la ubicación de los contenedores, que han pasado de la vía de los pares a los impares.

En total hay seis, los hay también de plástico y cartón. El problema radica en que los vecinos no los utilizan adecuadamente, la basura la arrojan incluso al suelo y no separan los residuos. A eso se une el mobiliario que a menudo se deja tirado junto a los contenedores de manera indiscriminada. Ha sucedido esta semana: colchones, sillones y hasta un rascador de gatos se acumulaban esparcidos en la calzada. Eso sí, a la mañana siguiente, el servicio de limpieza dejó expedita y limpia la zona.

Fotogalería | La falta de civismo desborda los contenedores de la calle Colón de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Bolsas apoyadas en el suelo, cajas sin plegar, restos de poda amontonados, muebles abandonados junto a los contenedores o residuos que acaban en el recipiente equivocado. La falta de civismo en el uso de los puntos de recogida se ha convertido en uno de los problemas más visibles de la limpieza urbana en Cáceres, pero también en una conducta sancionable.

La Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Municipales no deja margen a la interpretación en una de las prácticas más habituales: está prohibido dejar residuos fuera de los contenedores y abandonar basura en la vía pública. Además, los infractores están obligados a limpiar el área que hayan ensuciado y a retirar los residuos, con independencia de la sanción económica que pueda corresponder.

El Ayuntamiento ya ha advertido en los últimos años de que estos comportamientos no son simples descuidos. En octubre de 2024, el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, informó de que entre enero y septiembre se habían instruido 45 sanciones por incumplir la ordenanza de limpieza viaria y gestión de residuos, y defendió una línea de "tolerancia cero" ante los vertidos ilegales en puntos de basura, paradas de contenedores y polígonos industriales.

De 100 a 3.000 euros

Las multas dependen de la gravedad de la infracción. La ordenanza clasifica las conductas en leves, graves y muy graves. Las leves están sancionadas desde 100 hasta 750 euros; las graves, desde 750,01 hasta 1.500 euros; y las muy graves, desde 1.500,01 hasta 3.000 euros. La norma también establece que la sanción solo puede imponerse tras la tramitación del correspondiente expediente, con audiencia al presunto infractor.

Entre las infracciones leves figura tirar en la vía pública productos sólidos o líquidos, depositar bolsas de basura doméstica en papeleras o dejar residuos voluminosos, como muebles, enseres o electrodomésticos, sin haber solicitado antes el servicio de recogida. La acumulación de tres infracciones leves en un periodo no superior a dos años puede pasar a considerarse grave.

La ordenanza considera graves, entre otros supuestos, el abandono o vertido incontrolado de residuos municipales cuando no alcance la categoría de muy grave, no depositar los residuos en la forma establecida para la recogida selectiva o introducir en los contenedores residuos que no tengan la catalogación adecuada. También se considera muy grave el abandono o eliminación incontrolada de residuos si se pone en peligro grave la salud de las personas o se produce un daño grave al medio ambiente.

La norma municipal obliga a utilizar cada contenedor para los residuos para los que está autorizado. No se pueden depositar residuos líquidos, ni objetos que puedan provocar averías en los vehículos de recogida, ni volúmenes superiores a los permitidos. También se exige aprovechar la capacidad del contenedor, comprimiendo o plegando cajas y objetos voluminosos en la medida de lo posible, y cerrar la tapa cuando el recipiente disponga de ella.

También está prohibido mover los contenedores de los lugares fijados por el Ayuntamiento. La ordenanza incluye como infracciones utilizar contenedores para residuos no autorizados, depositar líquidos que puedan provocar vertidos, introducir volúmenes superiores a los permitidos, trasladar contenedores, sacar residuos fuera del horario establecido o incumplir la retirada de cubos situados en la vía pública por particulares.

El horario general para depositar residuos ordinarios en los contenedores está fijado entre las 19.00 y las 24.00 horas. La recogida selectiva de envases ligeros, vidrio y papel-cartón no está sujeta a ese horario, salvo en zonas con contenedores de instalación por franja horaria, donde se prohíbe dejar los residuos en el suelo.

Muebles, podas y restos de obra: no todo cabe

Uno de los puntos más conflictivos suele estar en los residuos voluminosos. La ordenanza permite pequeñas cantidades en determinados casos: muebles o enseres cuando la entrega diaria no sobrepase 25 litros, residuos de pequeñas obras domiciliarias hasta 25 litros y restos de poda o jardinería doméstica troceados hasta 50 litros. Si se superan esas cantidades, deben llevarse al punto limpio o entregarse a un gestor autorizado.

Cáceres cuenta con un punto limpio fijo para particulares en la carretera EX-309, hacia Torrejón el Rubio, además de puntos limpios de proximidad en el paseo de Cánovas y en la entrada del Mercado Ronda del Carmen. El punto limpio móvil recorre semanalmente distintas zonas de la ciudad para acercar el servicio a los vecinos.

Para la recogida de enseres, restos de poda, control de plagas e información general, el servicio municipal de limpieza facilita el teléfono 683 176 032 en horario de oficina. También existe un número de atención urgente 24 horas, el 690 312 844, y el correo cacereslimpia@valorizasm.com.

La ordenanza no se limita a castigar. Su exposición de motivos plantea la limpieza de la ciudad como una responsabilidad compartida entre administración y ciudadanía, bajo el principio de que quien contamina paga. El Ayuntamiento debe prestar el servicio, pero los vecinos tienen la obligación de evitar el ensuciamiento innecesario de la vía pública y cumplir las normas de depósito.

La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal puede ser tan sencilla como esperar al horario adecuado, plegar una caja, no dejar una bolsa en el suelo si el contenedor está lleno, llamar antes de bajar un mueble o utilizar el punto limpio. En una ciudad patrimonial como Cáceres, donde la limpieza afecta tanto a la convivencia diaria como a la imagen urbana, el civismo también empieza al levantar la tapa del contenedor.