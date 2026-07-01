La cacereña Lola Dorado celebra la llegada de la Ley ELA 20 meses después: "Al fin comienza a dar frutos"

La Ley ELA empieza a convertirse en una realidad en Extremadura. Después de más de un año y medio de espera, los primeros pacientes con un nivel de dependencia extremo comenzarán a recibir este mes de julio las ayudas previstas para garantizar sus cuidados si todo sale según lo previsto. Serán, por el momento, 33 personas en la región. Para Lola Dorado, presidenta de la Asociación ELA Extremadura, paciente en Cáceres desde hace 14 años y una de las voces más reconocibles de la lucha contra esta enfermedad en Extremadura, la noticia supone un avance histórico.

"Al fin comienza a dar frutos la Ley ELA. Algunos enfermos van a comenzar a recibir las ayudas durante este próximo mes en Extremadura. Esto parece ser una realidad. Por fin se va a llegar al cuidado de estos enfermos mediante el cuidado de una persona experta", señala Dorado.

La medida llegará inicialmente solo a los pacientes con mayor grado de dependencia. Es decir, a aquellos enfermos que se encuentran en una fase extrema de la enfermedad y que necesitan apoyo continuado para las actividades básicas del día a día. La ayuda no se entregará directamente al paciente, sino que irá destinada a sufragar los cuidados profesionales que precisa.

Jorge Valiente

Según explica Dorado, existen varios tipos de prestación en función de las necesidades de cada persona. Las ayudas pueden cubrir cuidados de 8, 16 o 24 horas. En el primer caso, la empresa encargada del servicio percibe de forma directa unos 3.400 euros mensuales. En el nivel más alto, el de atención durante las 24 horas, la cuantía ronda los 10.000 euros al mes. Todo dependerá de la situación reconocida en su expediente.

Una espera de más de año y medio

Dorado no se encuentra todavía en una fase tan avanzada de la ELA como para recibir esta ayuda en esta primera tanda, pero celebra el paso porque confía en que pueda alcanzarle en los próximos meses si su situación lo requiere. Para ella, que ha vivido de cerca la reivindicación de las familias y asociaciones, lo importante es que el sistema empiece por fin a funcionar.

La paciente cacereña reitera que serán 33 las personas beneficiarias en Extremadura y considera que se trata de una "enorme noticia" después de más de un año y medio de espera. "Todo está saliendo a la perfección", destaca.

La aplicación práctica de la Ley ELA ya ha comenzado en algunas comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña o Comunidad Valenciana. Esta semana, el activista Jordi Sabaté, uno de los rostros más conocidos de la lucha por esta norma, anunció que había empezado a recibir las ayudas. "¡Hoy es el día más feliz de mi vida! He empezado a recibir las ayudas de la #LeyELA", publicó.

Ese mensaje tiene un eco especial en Extremadura y, de forma particular, en Cáceres, donde Lola Dorado lleva años reclamando más recursos, más cuidados y más apoyo para los enfermos. No es la primera vez que vive una jornada que define como histórica. Ya lo hizo cuando se anunció la apertura en Cáceres de un centro pionero a nivel nacional para pacientes de ELA. Entonces, emocionada, aseguró que era "uno de los días más felices de mi vida".

Cáceres, en el mapa de la ELA

Lola Dorado lleva 14 años conviviendo con la enfermedad. Cuando recibió el diagnóstico, le dieron inicialmente una esperanza de vida de tres años. Su caso es excepcional, porque la ELA suele avanzar con rapidez y provocar graves dificultades motoras. Sin embargo, ella ha convertido su experiencia personal en una reivindicación pública en favor de todos los pacientes.

Desde hace años es una de las voces más activas de ELA Extremadura. Siempre ha insistido en la importancia de los cuidados, especialmente porque la enfermedad puede acabar dejando al paciente totalmente dependiente. En los casos más avanzados, el coste de la atención es muy elevado y muchas familias no pueden asumirlo. La propia Dorado ha denunciado en distintas ocasiones que hay enfermos que "prefieren morir porque no pueden pagar los cuidados".

Por eso considera que la llegada de estas ayudas no es solo una prestación económica, sino una forma de ofrecer vida y dignidad a quienes afrontan una enfermedad irreversible. La apertura del futuro centro de ELA en Cáceres sitúa a Extremadura como territorio pionero en la atención a estos pacientes. Ahora, la aplicación de la Ley ELA supone otro paso en la misma dirección.

Qué es la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. Provoca una pérdida progresiva de fuerza y movilidad hasta impedir acciones básicas como caminar, comer, hablar o respirar. En la mayoría de los casos, las capacidades cognitivas se mantienen intactas, por lo que la persona es plenamente consciente del avance de la enfermedad.

En España hay alrededor de 4.000 pacientes diagnosticados. Cada año se detectan unos 1.000 nuevos casos y fallecen otras 1.000 personas. En Extremadura, la asociación contabiliza 47 casos oficiales, aunque la confederación nacional estima que la cifra real podría ser el doble.

La Ley ELA fue aprobada para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de otras personas con enfermedades o procesos de alta complejidad, curso irreversible y rápida evolución. Entre sus medidas figuran la agilización de los trámites de discapacidad y dependencia, el reconocimiento de situaciones de especial gravedad y la financiación de cuidados profesionales.