Nuria Gómez Carmona recibe el Distintivo al Mérito al Servicio Público por su labor contra la violencia de género en Cáceres

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria Gómez Carmona, ha recibido hoy el Distintivo al Mérito al Servicio Público en el Territorio, concedido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso con el servicio público.

El acto, celebrado en Santiago de Compostela, ha estado presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en él se han entregado diez reconocimientos a empleadas y empleados públicos de distintos puntos de España que han destacado por su dedicación y excelencia en el desempeño de sus funciones.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha acompañado a Nuria Gómez Carmona en la entrega de este reconocimiento y ha destacado que "este galardón reconoce una trayectoria ejemplar de servicio público. Durante 19 años, desde la creación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Nuria ha desempeñado su labor con una profesionalidad, una sensibilidad y un compromiso extraordinarios, contribuyendo decisivamente a fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y la coordinación entre todas las instituciones".

Quintana ha señalado que "su trabajo ha trascendido el ámbito administrativo para convertirse en un referente en la prevención, la sensibilización y la lucha contra la violencia de género, siempre desde la cercanía, el rigor y la vocación de servicio a la ciudadanía".

El delegado del Gobierno ha querido asimismo hacer extensivo este reconocimiento al conjunto de las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado en Extremadura. "Este premio simboliza también el esfuerzo diario de quienes, desde el servicio público, trabajan con responsabilidad, entrega y vocación para mejorar la vida de la ciudadanía. Contamos con profesionales comprometidos que hacen posible que las políticas públicas lleguen a las personas con eficacia, cercanía y humanidad".

Sobre Nuria Gómez

Nuria Gómez Carmona es diplomada en Trabajo Social y graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Extremadura. Desarrolla su trayectoria profesional desde hace más de cuatro décadas en la provincia de Cáceres, donde ha desempeñado distintas responsabilidades en diversas administraciones públicas, siempre vinculadas a la atención social, la igualdad y la protección de las personas más vulnerables.

Entrega del premio a Nuria Gómez Carmona. / Cedida a El Periódico

Desde hace 19 años dirige, desde su creación, la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, coordinando la respuesta institucional frente a la violencia de género en la provincia y fortaleciendo la colaboración entre las distintas administraciones y organismos implicados en la protección de las víctimas.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado un papel clave en la implantación y desarrollo de las políticas públicas de protección integral frente a la violencia de género. Asimismo, ha desarrollado una intensa labor de formación y sensibilización dirigida a profesionales de diferentes ámbitos y ha participado de forma continuada en actividades de prevención en centros educativos de toda la provincia, promoviendo entre adolescentes y jóvenes los valores de igualdad, respeto y rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Su compromiso con el servicio público y con la erradicación de la violencia de género ha sido reconocido con numerosas distinciones, entre ellas el Premio 25N del Ayuntamiento de Cáceres, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, así como los reconocimientos otorgados por la ciudad de Plasencia y la Mancomunidad Tajo-Salor.