El Obispado de Coria-Cáceres cambia su horario en agosto: solo abrirá dos días a la semana

La Diócesis de Coria-Cáceres ha comunicado un cambio temporal en el horario de atención al público del Obispado con motivo del periodo estival. Según ha informado la Vicaría General, durante la primera quincena del mes de agosto las oficinas abrirán únicamente los martes y los jueves.

La atención al público se mantendrá esos días entre las 10:30 y las 13:30 horas. Se trata de una medida de carácter temporal que afectará solo a las dos primeras semanas del mes, coincidiendo con el periodo de menor actividad administrativa y con la organización propia de las semanas centrales del verano.

Aviso para planificar las gestiones

Desde la Diócesis se recomienda a todas las personas que necesiten realizar trámites en el Obispado que tengan en cuenta esta modificación antes de desplazarse. La medida puede afectar a quienes tengan previsto acudir presencialmente para gestiones administrativas, consultas, documentación o cualquier otro trámite relacionado con los servicios diocesanos.

El aviso resulta especialmente importante para vecinos de fuera de Cáceres capital, ya que la Diócesis de Coria-Cáceres abarca un territorio amplio y muchas personas se desplazan desde distintos municipios de la provincia para resolver asuntos vinculados a parroquias, expedientes o documentación eclesiástica.

La Diócesis de Coria-Cáceres ha anunciado una modificación temporal del horario de atención al público del Obispado durante el periodo estival. En la primera quincena de agosto, las oficinas solo abrirán los martes y los jueves, en horario de mañana

Durante esa primera quincena de agosto, el Obispado no mantendrá apertura diaria al público. Las oficinas atenderán solo dos jornadas por semana: martes y jueves, siempre de 10:30 a 13:30 horas.

La institución eclesiástica pide por ello que quienes tengan que acudir organicen su visita con antelación, especialmente si la gestión requiere documentación previa o si se trata de un trámite que no pueda resolverse por otras vías.

El cambio forma parte de la adaptación de horarios habitual en muchas instituciones durante el verano. En este caso, la Diócesis ha optado por mantener una atención presencial reducida, pero concentrada en dos días a la semana, para seguir prestando servicio durante la primera mitad de agosto.

El Obispado retomará su actividad ordinaria una vez finalizado el periodo temporal comunicado, salvo que la Diócesis informe de nuevas modificaciones. Hasta entonces, el mensaje para los usuarios es claro: antes de acudir, conviene revisar el calendario y evitar desplazamientos fuera de los días habilitados.