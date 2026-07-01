15.000 personas, conciertos a ciegas y control de accesos para la gran semana musical en Cáceres

15.000 personas podrán acceder como máximo a los dos grandes conciertos que llenarán la Plaza Mayor de Cáceres durante la próxima semana musical (domingo y jueves) unas citas que contarán además con un amplio control de accesos y un dispositivo especial de seguridad y organización para garantizar el correcto desarrollo de los eventos.

Los espectáculos, que reunirán a miles de asistentes en dos noches consecutivas, se desarrollarán en un espacio delimitado con siete vías de entrada y tres de evacuación, además de un perímetro de seguridad en el entorno del casco histórico. El objetivo es gestionar la afluencia de público y evitar aglomeraciones en uno de los enclaves más concurridos de la ciudad.

El operativo incluye personal de control en todos los accesos habilitados, así como vigilancia para regular el flujo de entrada a la Plaza Mayor hasta completar el aforo máximo establecido de 15.000 personas, tras lo cual se cerrará el acceso al recinto.

Conciertos de Dial al Sol este domingo. / EP

Sede única

Cáceres se refuerza como sede única en España de las grandes giras de verano de Cadena Dial y LOS40 (del Grupo Prisa), que recalarán este domingo, 5 de julio; y el próximo 9 de julio, respectivamente, en la Plaza Mayor con dos macro conciertos gratuitos que consolidan a la ciudad como uno de los principales escenarios musicales del verano nacional, siendo la única que acoge a la vez los dos eventos.

El concierto de Cadena Dial reunirá a Álvaro de Luna, Cepeda, Gonzalo Hermida y Huecco, además de otras propuestas del panorama actual. Por su parte, LOS40 Summer Live incluye artistas como Walls, Bombai, Enol, Lola Tuduri, Chema Rivas, Pikete y el Dj Óscar Martínez, en una propuesta diseñada para conectar especialmente con el público joven y con los nuevos sonidos del panorama musical español.

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, Soledad Carrasco, ha presentado este martes las citas junto al director provincial de la Cadena SER, José Luis Hernández, destacando la consolidación de ambos eventos como una herramienta de dinamización cultural, social y económica para la ciudad, con miles de asistentes cada año.

Cartel de LOS40 Summer Live. / EP

Dos formatos

Carrasco ha subrayado que se trata de dos formatos que reúnen sobre un mismo escenario a artistas de primer nivel y diferentes estilos musicales, lo que permite atraer a públicos diversos, desde jóvenes hasta familias, en un entorno “abierto y participativo” como la Plaza Mayor.

La edil ha enmarcado estas citas en la estrategia cultural del Ayuntamiento para mantener una “programación activa también en verano”, defendiendo el uso del espacio público como escenario de convivencia y proyección cultural en el corazón de la ciudad.

Asimismo, ha señalado que los conciertos adquieren un “valor añadido” en un año en el que Cáceres celebra el 40 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, así como su aspiración a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, proyectos que, según ha indicado, se apoyan en una cultura “abierta y participativa”.

Por su parte, Hernández ha destacado que es el cuarto año consecutivo en el que Cáceres acoge estas giras, lo que la convierte en una “ciudad de referencia” dentro del circuito musical de verano y en la “única en España” que combina el cierre de la gira de Cadena Dial con el inicio de LOS40 Summer Live.

Carrasco y Hernández en la sala de prensa del Ayuntamiento de Cáceres. / EP

Se desplegará un dispositivo de seguridad y emergencias con control de accesos, hospital de campaña de Cruz Roja, siete vías de entrada y tres de evacuación, además de aseos portátiles y zonas habilitadas para personas con movilidad reducida.

Hernández ha avanzado que el concierto de Cadena Dial contará con una docena de artistas y una actuación sorpresa de un grupo extremeño, mientras que LOS40 Summer Live apostará por una programación más urbana y orientada a las tendencias actuales, cerrando así dos de las grandes citas musicales del verano en Cáceres.

El dispositivo prevé también medidas específicas para la atención sanitaria, con presencia de equipos de emergencia y un punto asistencial preparado para cualquier incidencia durante los conciertos.

El Ayuntamiento ha insistido en la importancia de respetar las indicaciones del personal de organización y ha recordado que se trata de eventos gratuitos con alta demanda, lo que hace necesario extremar la planificación del acceso al recinto.