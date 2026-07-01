Plan de choque contra cucarachas y ratas con la llegada del calor a Cáceres: "Afectan al bienestar de los ciudadanos"

El Ayuntamiento de Cáceres ha intensificado los tratamientos de desinsectación y desratización en la ciudad con la llegada del calor, una época en la que aumenta la presencia de cucarachas y otros insectos, especialmente en alcantarillados y redes de saneamiento. La actuación de choque realizada en la mañana de este martes se ha llevado a cabo con cipermetrina, un producto insecticida empleado en este tipo de intervenciones.

El concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha presentado este martes el dispositivo acompañado por Juan Pedro Olallo, uno de los técnicos responsables del servicio de Valoriza. Muriel ha subrayado que no se trata de una campaña puntual de verano, sino de un servicio que se mantiene activo durante todo el año.

Tratamientos trimestrales

Según ha explicado, todos los distritos de la ciudad reciben tratamientos de forma trimestral, por lo que cada zona de Cáceres es controlada y tratada cuatro veces al año. A esas actuaciones preventivas se suman tratamientos de choque cuando se detectan focos concretos o cuando los vecinos comunican una mayor presencia de insectos o roedores en determinados puntos. "Cuando viene el calor afloran, sobre todo en alcantarillados y en las redes de saneamiento, los insectos que afectan al bienestar de los ciudadanos", ha señalado Muriel durante la presentación del servicio.

Galería | Campaña de desratización en Cáceres /

El edil ha insistido en que los productos utilizados en estos tratamientos no afectan a personas ni a animales de compañía, aunque ha precisado que en algunas actuaciones de choque pueden adoptarse medidas concretas de precaución durante la aplicación. El objetivo, ha remarcado, es mantener las calles en las mejores condiciones de limpieza, salubridad y seguridad.

Coordinación con las comunidades de vecinos

Uno de los principales mensajes lanzados por el consistorio es la necesidad de coordinar las actuaciones municipales con los tratamientos que realizan las comunidades de propietarios en el interior de sus edificios. Muriel ha recordado que el servicio municipal actúa en la vía pública, alcantarillado y red de saneamiento, pero que los tratamientos dentro de inmuebles, garajes o comunidades corresponden a los propietarios.

Por este motivo, el ayuntamiento recomienda a las comunidades de vecinos que, cuando vayan a realizar una intervención en el interior de sus edificios, se pongan en contacto con Valoriza para tratar de coordinar una actuación simultánea en el exterior. Muriel ha explicado que esta coordinación es importante porque, cuando se actúa en la calle, los insectos pueden desplazarse al interior de los inmuebles. Del mismo modo, cuando el tratamiento se realiza dentro de los edificios, pueden salir hacia la vía pública.

"Si se hacen tratamientos en el exterior o en la calle, pueden aflorar en el interior de los inmuebles; igualmente, cuando se hacen tratamientos en el interior pueden aflorar en el exterior", ha advertido el concejal. El ayuntamiento también ha recordado que Valoriza mantiene un servicio de atención al ciudadano para que los vecinos puedan comunicar los puntos de la ciudad donde detecten una mayor presencia de insectos o roedores. A partir de esos avisos, se pueden activar tratamientos específicos en las zonas afectadas.

Más ratas tras un invierno lluvioso

Durante la presentación, Muriel también se ha referido al servicio de desratización. Según ha indicado, la primavera es una de las épocas en las que se detecta una mayor actividad de estos roedores y este año se ha registrado una presencia más elevada en parques, jardines y algunos puntos de la red de saneamiento. El concejal ha vinculado esta situación al invierno lluvioso, que ha favorecido la aparición de alimento para las ratas y ha generado unas condiciones más propicias para su presencia. En estos casos, el control se realiza mediante cebos que se colocan en distintos puntos y se revisan posteriormente para comprobar si han sido tocados o mordidos.

Muriel ha explicado que el control de roedores "resulta más sencillo que el de las cucarachas", ya que estas requieren tratamientos más minuciosos por su resistencia y por la forma en la que se reproducen y se refugian en la red de saneamiento. El ayuntamiento sostiene que el servicio actúa durante los 365 días del año, con tratamientos preventivos y actuaciones de respuesta inmediata cuando se detectan focos. "Mucha tranquilidad, mucha calma", ha concluido Muriel, que ha insistido en que el objetivo del equipo de gobierno y de la empresa concesionaria es mantener la ciudad con las mejores condiciones de salubridad.