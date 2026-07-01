Agenda cultural
Premios, emoción y solidaridad: el Festival de Teatro Clásico de Cáceres baja el telón de su 37ª edición
La gala benéfica puso el broche final al festival con los premios a 'La vengadora de las mujeres', Els Joglars y Verbo Producciones
El Festival de Teatro Clásico de Cáceres puso este lunes el broche a su 37ª edición con la entrega de sus premios anuales en una gala benéfica cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. El acto reunió a representantes institucionales, compañías participantes, colaboradores y patrocinadores en una cita que volvió a unir teatro y compromiso social.
Tres galardones para cerrar el festival
Entre los reconocimientos de la noche, La vengadora de las mujeres, coproducción de Teatro del Temple y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, recibió el premio a Mejor Compañía. También fue distinguida Els Joglars por El retablo de las maravillas, galardonada con el premio a Mejor Interpretación, mientras que 'Verbo Producciones' obtuvo el reconocimiento a Mejor Dirección por Casa con dos puertas, mala es de guardar, recogido por su director, Fernando Ramos.
Los representantes de Teatro del Temple, María López y Carlos Martín, agradecieron el reconocimiento y destacaron la relación que la compañía mantiene con el festival desde sus primeras participaciones. Durante su intervención también subrayaron el valor de la colaboración entre compañías e instituciones para seguir impulsando nuevos proyectos escénicos y reivindicaron el papel esencial del público en el desarrollo del teatro.
Un premio marcado por los recuerdos
Uno de los momentos más personales de la gala llegó con las palabras de Fernando Ramos. El director recordó que el origen de Casa con dos puertas, mala es de guardar se remonta a una representación que presenció siendo niño en la plaza de su localidad natal, Llerena. Ramos compartió el premio con el equipo artístico y técnico de 'Verbo Producciones' y quiso dedicar el reconocimiento al actor y director extremeño Paco Carrillo, a quien señaló como uno de sus grandes referentes tanto profesionales como personales.
Por su parte, el actor Bruno López, encargado de recoger el premio concedido a Els Joglars, agradeció el reconocimiento y recordó la estrecha relación que la compañía ha mantenido a lo largo de los años con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres.
El telón cayó con los más pequeños
La gala sirvió además para cerrar la vertiente solidaria de una edición que ha vuelto a reforzar ese compromiso social. El telón del festival bajó definitivamente este martes con la representación de Quijote y un aniversario muy especial, de Emulsión Teatro, una función en la que participaron los treinta niños y niñas del Taller Campamento de Teatro Siglo de Oro.
Con esta última representación concluyó una edición que ha vuelto a registrar una destacada respuesta del público y varios llenos absolutos en espacios como la plaza de San Jorge y el Gran Teatro, consolidando una vez más a Cáceres como uno de los referentes nacionales del teatro clásico.
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