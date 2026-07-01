El artista José Manuel Ciria convierte el fuego en mensaje con una bandera simbólica: "Imaginaros que no hubiese motivos para enfrentarse"

La exposición 'Memoria y cenizas', instalada desde el pasado 11 de junio en Casa Pedrilla, la Casa-Museo Guayasamín y sus jardines, en Cáceres, ha vivido este martes uno de sus momentos más singulares con una performance que consistió en la quema simbólica de una obra con forma de bandera.

La acción, integrada dentro del programa Tiempo Negro, volvió a poner el foco sobre una muestra de José Manuel Ciria que propone una reflexión sobre la huella del pasado, la transformación y la reconstrucción a través de la abstracción.

Un museo contemporáneo y temporal

El comisario de la exposición, Javier Remedios, explicó durante la presentación que el objetivo del proyecto había sido "el de levantar en Cáceres, en muy poco tiempo, una especie de museo de arte contemporáneo nuevo y además temporal". Según detalló, no se trataba solo de colgar una exposición, sino de intervenir varios espacios y "hacer que la pintura se desplazara hacia la escultura, la instalación y la acción artística".

Remedios defendió que la muestra debía recorrerse "sin la presión de tratar de comprenderlo todo de manera literal". A su juicio, era más importante pasear por los espacios, dejarse llevar por las obras y entender que "la pintura, lejos de permanecer encerrada en una superficie fija, puede expandirse en distintos lenguajes".

José Manuel Ciria reflexiona sobre la huella del pasado con 'Memoria y cenizas' en Cáceres / Sofía Pérez Ramiro

En esa expansión situó "letras, esculturas, instalaciones y acciones", insistiendo en que, independientemente del soporte, lo fundamental seguía siendo "la relación con el público y con todas las personas que colaboran en el proceso de creación y montaje".

En ese punto quiso subrayar el trabajo de quienes han hecho posible la exposición desde ámbitos muy distintos. Desde personal de gerencia hasta museos, instalaciones, parques móviles, conductores, herreros, carteros o equipos de limpieza, han sido "claves" para que ese proyecto saliera adelante. En este sentido, explicó que se trata de un trabajo artístico que "se apoya también en esa red humana que sostiene una apuesta cultural de este calibre".

Una exposición atravesada por recuerdos y sensibilidades

José Manuel Ciria, artista del encuentro, explicó por su parte que algunas de las ideas que vertebran la muestra venían de tiempo atrás y que el contexto ofrecido en Cáceres, con el marco de la memoria histórica y democrática, había permitido encajarlas de forma especialmente fértil.

Detrás de esa propuesta situó, por ejemplo, una gran escultura formada por tres tubos, concebida como una pieza que dialoga con otras obras anteriores y que encuentra aquí un sentido renovado.

El artista interpretó la exposición como "un viaje por distintas sensibilidades, recuerdos personales y evocaciones colectivas". A su juicio, el resultado final ha dado lugar a una propuesta muy completa, con múltiples capas de lectura y con espacio tanto para la contemplación como para la reflexión.

Ciria expresó además su "satisfacción" por la oportunidad de desarrollar este proyecto en Cáceres y destacó el valor añadido que supone "trabajar entre amigos", aludiendo tanto al comisario como a Hilario Bravo, a quien vinculó sentimentalmente con su llegada a la ciudad y con el descubrimiento de Cáceres.

La bandera incendiada como gesto simbólico

La performance comenzó a las 11:00 horas en la plazuela del Edificio Julián Murillo con la presentación de 'Luz sólida', una instalación escultórica de seis metros de altura compuesta por tres grandes cilindros de hierro oxidado. La pieza invitó al público a recorrerla y a experimentar el espacio desde una relación directa con la obra, transformando la contemplación del entorno en una experiencia artística.

A partir de ahí, la acción se desplazó al patio compartido entre el Museo Casa Pedrilla y la Casa Museo Guayasamín, donde el artista desarrolló una intervención sobre la obra 'Quemar banderas'. Concebida como un proceso abierto de transformación, esta pieza combina pintura, lona militar y materiales quemados, incorporando además la acción del fuego como parte de su propia evolución. De este modo, el tránsito entre ambos espacios se convirtió en una experiencia performativa en la que confluyeron acción, materia y recorrido.

El gesto, según trasladó el artista, partía de "una idea cercana al imaginario pacifista de John Lennon": imaginar un mundo sin banderas, sin motivos para enfrentarse, sin guerras ni rencillas. En esa lógica, incendiar la pieza no respondía a una destrucción gratuita, sino a una forma de activarla simbólicamente. La bandera se convertía así en un soporte para pensar, precisamente, en aquello que sería deseable dejar atrás, como la confrontación y "todo lo que convierte los símbolos en trincheras".

Orgullo institucional y apuesta por la vanguardia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quiso enmarcar la muestra dentro de la apuesta de la institución por la cultura de vanguardia, por el diálogo entre pasado y presente y por una concepción del arte ligada también a la paz, la convivencia y la democracia.

Morales subrayó que contar en Cáceres con un autor de proyección internacional como Ciria era "motivo de orgullo" y puso en valor tanto la espectacularidad de las obras como el esfuerzo de todos los trabajadores de la Diputación que han contribuido a materializar una exposición que consideró "única".

Desde el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la institución se trasladó además que su responsable no había podido estar presente por un accidente laboral, aunque quiso animar a la ciudadanía a disfrutar de una propuesta artística que enlaza de forma directa con los ejes de trabajo del programa.

La performance de este martes dejó así una imagen difícil de olvidar dentro de una exposición que no busca respuestas rápidas, sino provocar una incomodidad fértil y abrir preguntas. En 'Memoria y cenizas', la obra no se limita a ocupar una sala: irrumpe, se transforma y obliga a detenerse, y esta es precisamente una de las claves de la propuesta de Ciria en Cáceres, en hacer que el arte no solo se contemple, sino que también sacuda.