Tres Pilares, el programa que impulsa la reinserción de reclusos mediante un modelo integral de formación y acompañamiento

La reinserción de las personas privadas de libertad pasa por mucho más que el cumplimiento de una condena. Requiere acompañamiento, formación, apoyo y, sobre todo, oportunidades para reconstruir un proyecto de vida. Con esa filosofía nació el Programa Tres Pilares, una iniciativa impulsada por la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres junto a la Asociación Iberoamericana eScis, que acaba de cerrar el curso consolidando un modelo que combina la atención humana y espiritual con el asesoramiento técnico y académico.

El balance de este año confirma el crecimiento de un proyecto que no pretende sustituir la labor que ya desarrolla la Iglesia en los centros penitenciarios, sino reforzarla. A la atención pastoral y social se suma el trabajo de especialistas en criminología y el apoyo en cuestiones jurídico-penitenciarias, ofreciendo una atención más completa a las personas que cumplen condena.

El responsable del programa, Pedro Javier Escalante Barrigón, explica que esta forma de trabajar se apoya en el denominado 'Eje 25', una iniciativa que une el mensaje cristiano de ayuda a los más vulnerables recogido en el Evangelio de Mateo con el artículo 25.2 de la Constitución Española, que establece que el objetivo de las penas de prisión debe ser la reeducación y la reinserción social de quienes las cumplen.

Colaboración con la universidad

Uno de los avances más destacados del curso ha sido la creación de la Clínica Criminológica UEx-Tres Pilares, un proyecto desarrollado junto a la Universidad de Extremadura que ha permitido acercar la realidad penitenciaria al alumnado del Grado en Criminología y del Doble Grado en Criminología y Derecho.

A través del estudio de casos reales, siempre de forma anonimizada para preservar la privacidad de las personas implicadas, los estudiantes han podido conocer de cerca cómo funciona el sistema penitenciario y cuáles son las dificultades que afrontan quienes intentan reinsertarse en la sociedad tras cumplir una condena.

Cárcel de Cáceres. / EL PERIÓDICO

La colaboración con la universidad continuará el próximo curso con el proyecto 'Caso Abierto', previsto entre finales de septiembre y mediados de octubre. Se trata de un campamento dirigido a estudiantes interesados en la criminología y la intervención social, donde recibirán formación, mentoría y herramientas para comprender mejor el fenómeno de la delincuencia y los procesos de reinserción.

La voz de las víctimas

Otro de los ejes sobre los que ha trabajado el programa durante este año ha sido la llamada justicia restaurativa, un modelo que busca que las personas que han cometido un delito asuman la responsabilidad de sus actos y puedan reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las víctimas.

Precisamente este enfoque estuvo presente en la jornada nacional 'Las penas y medidas alternativas: reto y oportunidad', celebrada el pasado 18 de junio en el Palacio de la Diputación Provincial de Cáceres, donde representantes de Tres Pilares defendieron la necesidad de incorporar la voz de las víctimas en cualquier proceso de reinserción.

Como resultado de ese trabajo, el programa ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Centro de Inserción Social Dulce Chacón para impulsar durante el próximo curso nuevas iniciativas relacionadas con la justicia restaurativa, siempre bajo supervisión profesional y garantizando el respeto tanto a las víctimas como a las personas condenadas.

Reinserción

Más allá de estos proyectos, Tres Pilares ha mantenido durante todo el año una presencia constante en el Centro Penitenciario de Cáceres y en el CIS Dulce Chacón, donde continúa ofreciendo un acompañamiento cercano y confidencial a las personas privadas de libertad.

La iniciativa también ha reforzado su labor divulgativa mediante publicaciones especializadas y espacios propios como la revista SPES o las bitácoras digitales Desde Dentro y Desde la Trinchera, desde las que comparte experiencias, análisis y reflexiones sobre el ámbito penitenciario y los procesos de reinserción.

Con la vista puesta en el próximo curso, el objetivo de Tres Pilares pasa por seguir estrechando la colaboración entre instituciones, universidad y sociedad civil para impulsar una reinserción más eficaz, humana y centrada tanto en las personas que buscan una segunda oportunidad como en quienes han sufrido las consecuencias del delito.