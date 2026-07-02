El aeródromo de Cáceres supera otra criba: así avanza una el proyecto de una infraestructura clave para la ciudad

El futuro aeródromo de Cáceres vuelve a avanzar en su tramitación. Después de superar el recurso que obligó a corregir el pliego técnico y de reabrir el plazo de presentación de ofertas, la licitación ha entrado ya en una nueva fase con las ocho empresas aspirantes todavía en carrera. La segunda mesa de contratación ha dado por buenas las subsanaciones presentadas por las tres firmas que tenían documentación pendiente y ha abierto los sobres relativos a los criterios técnicos sujetos a juicio de valor.

El contrato no supone todavía la construcción del aeródromo, sino el encargo previo para redactar el proyecto constructivo y preparar toda la documentación necesaria para autorizar la infraestructura. La licitación cuenta con un presupuesto base de 225.000 euros y un plazo de ejecución de 34 meses. De ese trabajo deberá salir el documento que permita iniciar los trámites ambientales, urbanísticos y aeronáuticos para hacer realidad la instalación.

Ocho ofertas siguen adelante

La primera mesa de contratación se celebró el 23 de junio y sirvió para abrir el sobre de documentación administrativa. A esa licitación se presentaron ocho ofertas: Airia Ingeniería y Servicios, Conegoal, Gesnaer Consulting, Grupo Render Industrial, Proyectos de Ingeniería Extremeños, Urjato, Viarium Ingeniería y la unión temporal de empresas formada por Sondeos, Estructuras y Geotecnia y Aquaducto Ingenieros y Servicios Extremeños.

En aquella primera revisión, la mesa consideró correcta la documentación de cinco aspirantes: Airia Ingeniería y Servicios, Grupo Render Industrial, Proyectos de Ingeniería Extremeños, la UTE Sondeos, Estructuras y Geotecnia-Aquaducto Ingenieros y Servicios Extremeños y Viarium Ingeniería. Las otras tres empresas, Conegoal, Gesnaer Consulting y Urjato, debían corregir distintos defectos u omisiones.

Conegoal tenía que aportar el anexo relativo al modelo de adscripción de medios. Gesnaer Consulting debía presentar el modelo de declaración responsable conforme al pliego publicado y también el anexo de adscripción de medios. En el caso de Urjato, la mesa detectó varias cuestiones pendientes, entre ellas la necesidad de completar determinadas preguntas del modelo de declaración responsable y corregir la composición del equipo mínimo propuesto, ya que había incluido un ingeniero técnico forestal, una titulación que no figuraba entre las previstas en el pliego para este contrato.

Las tres empresas presentaron la documentación requerida dentro del plazo concedido y la segunda mesa ha acordado admitirlas. El acta recoge que Conegoal, Gesnaer Consulting y Urjato "subsanan correctamente" y quedan admitidas en el procedimiento. La consecuencia directa es que ninguna de las ocho ofertas se cae en esta fase inicial.

La fase técnica

Una vez superado ese filtro administrativo, la licitación entra ahora en la valoración técnica. En la sesión del 29 de junio se procedió a la apertura de los sobres 2, correspondientes a los criterios basados en un juicio de valor. Esa documentación ha sido entregada a los vocales técnicos para su estudio y para la emisión del informe valorado conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego.

Ese informe será presentado en la próxima sesión de la mesa de contratación. Hasta entonces no habrá propuesta de adjudicación. El procedimiento deberá continuar después con la aplicación de los criterios técnicos y económicos antes de determinar qué empresa se encargará finalmente de redactar el proyecto constructivo del aeródromo.

La novedad es relevante porque confirma que la licitación ha dejado atrás el primer examen administrativo y que el expediente continúa con todos los aspirantes que presentaron oferta. El aeródromo de Cáceres, una infraestructura largamente planteada y aún pendiente de autorización, sigue así dando pasos dentro de un recorrido administrativo complejo.

El proyecto que debe abrir la puerta a la obra

El contrato en tramitación es una pieza clave, pero todavía previa a la ejecución material. La empresa adjudicataria deberá redactar el proyecto constructivo y preparar la documentación necesaria para avanzar en la autorización del aeródromo. Entre los trámites figuran el informe de compatibilidad del espacio aéreo, la tramitación ambiental y la acreditación del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad operacional exigidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La infraestructura se proyecta al oeste del núcleo urbano de Cáceres, en la zona conocida como Marradas de la Sociedad, a unos ocho kilómetros por carretera de la ciudad. El planteamiento inicial contempla una pista principal orientada conforme a los vientos predominantes, una calle de rodaje, plataforma de estacionamiento con hangares y espacios auxiliares como oficinas, cafetería o vestuarios.

También se prevén una pista específica para vuelo a vela, otra destinada a aeromodelismo y una helisuperficie pensada para operaciones de emergencia y servicios sanitarios. A ello se sumarían ayudas visuales a la navegación, señalización horizontal y vertical, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, depósito de combustible, accesos viarios y zonas de aparcamiento.

Con las ocho ofertas admitidas y los sobres técnicos ya abiertos, el futuro aeródromo de Cáceres entra en una fase decisiva dentro de la contratación. La próxima mesa deberá conocer el informe técnico y seguir avanzando hacia la adjudicación del contrato que definirá sobre el papel una infraestructura que todavía necesita superar varios trámites antes de poder convertirse en obra.