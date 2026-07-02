La Alianza Territorial Europea exige a la Junta claridad sobre los 22 kilómetros pendientes de la EX-A1 hasta Portugal

La Alianza Territorial Europea (ATE) ha elevado el tono sobre una de las infraestructuras más reivindicadas en el norte de Extremadura: la prolongación de la EX-A1 desde Moraleja hasta la frontera portuguesa, donde debería conectar con la IC31 hacia Castelo Branco. La plataforma reclama a la Junta de Extremadura, al Gobierno de España y al Gobierno de Portugal "un mayor compromiso real y definitivo" para que comiencen las obras de la llamada Autovía de la Esperanza.

El comunicado, firmado en Plasencia por el portavoz de la alianza, Francisco Martín, sostiene que la administración autonómica debe explicar con claridad cuál es el calendario, cuál es el coste real y qué modelo de financiación se utilizará para completar el tramo extremeño. ATE reclama que los trabajos se adjudiquen de forma directa, con cargo a crédito y fondos propios, con el objetivo de que la infraestructura pueda entrar en funcionamiento en 2029.

El colectivo compara esta reivindicación con otras actuaciones que, según señala, se ejecutan con recursos propios en la región. "Igual que en este momento se construyen las circunvalaciones de Cáceres y Badajoz con fondos propios, debe hacerse para el norte de la región con la EX-A1", defiende ATE. La alianza enmarca esta demanda en términos de igualdad territorial y recuerda la movilización de más de 1.000 personas celebrada en Monfortinho en la primera manifestación ibérica del 20M.

"Que nos digan la verdad"

La principal crítica de ATE se centra en la falta de información que, a su juicio, rodea el proyecto. La plataforma asegura que, cada vez que comparecen altos cargos de la Junta durante los últimos tres años, varía el coste previsto de la autovía y se ofrecen cifras distintas. Por eso reclama "transparencia y explicaciones" y pide la publicación de cinco documentos que considera esenciales para conocer el estado real del expediente.

Entre ellos cita el proyecto técnico de los 22 kilómetros pendientes, elaborado por PEYCO, que incluiría el anteproyecto del puente internacional sobre el río Erjas; el anteproyecto del estudio de viabilidad de la construcción público-privada; el proyecto aprobado en marzo de 2025 para completar la EX-A1; un informe o dictamen que acredite que el modelo de colaboración público-privada no afectará al déficit de la comunidad; y las actas de las reuniones mantenidas con Portugal y el Gobierno de España.

ATE reclama también que se aclare el sistema de "peaje en la sombra" y que se comparen públicamente los costes de la ejecución directa y los de la fórmula público-privada. La plataforma sostiene que la Junta ha manejado diferentes importes para finalizar la autovía, desde 130 millones hasta 270 millones de euros, y exige saber cuál es el sistema "más rápido, factible, sostenible y beneficioso para los extremeños".

T. G.

La reivindicación no afecta solo al lado español. La prolongación de la EX-A1 está vinculada a la futura conexión con la IC31 portuguesa, la carretera que debe unir Castelo Branco con Monfortinho y la frontera española. ATE sostiene que la infraestructura abriría un nuevo eje internacional, industrial, logístico y turístico entre Madrid y Lisboa a través del norte cacereño.

La alianza asegura que los presidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago iniciaron y finalizaron los 100 kilómetros ya ejecutados entre Navalmoral, Plasencia, Coria y Moraleja. Ahora, afirma, la prioridad debe ser culminar la autovía hasta Portugal "tramo a tramo", después de 25 años de desarrollo de esta infraestructura.

El colectivo reclama a la Junta de Extremadura y al Gobierno portugués que respondan a una pregunta concreta: "¿Van a construir los kilómetros pendientes de autovía desde Moraleja a Castelo Branco?". ATE insiste en que la obra es clave para la creación de riqueza, empleo, turismo y movilidad en los territorios fronterizos del interior.

La Alianza ATE ha reclamado a la Junta de Extremadura "transparencia" sobre la autovía EX-A1 hacia Portugal y ha pedido la licitación directa de los 22 kilómetros pendientes hasta la frontera lusa. El colectivo exige también acelerar el acuerdo internacional para el puente sobre el río Erjas

El puente sobre el río Erjas

El otro gran punto pendiente es el puente internacional sobre el río Erjas, imprescindible para que la conexión entre la EX-A1 y la IC31 tenga continuidad entre España y Portugal. ATE pide a los ministros de Movilidad y Asuntos Exteriores que agilicen la firma urgente del acuerdo entre ambos países para construir esta infraestructura.

La plataforma recuerda que esta conexión lleva años tratándose en las cumbres hispano-portuguesas y reclama que el Gobierno de España publique los documentos necesarios para aprobar el acuerdo del puente. También pide que se aclare si la firma debe aprobarse en una cumbre ibérica, como ocurrió con el acuerdo del puente internacional de Cedillo y Montalvao-Nisa en la cumbre de Faro del 23 de octubre de 2024.

En caso de que sea necesaria esa aprobación bilateral, ATE reclama que el puente sobre el Erjas se incluya en la XXXVII Cumbre Hispano-Portuguesa, prevista en Portugal.

Portugal y las fases de la IC31

ATE incorpora en su comunicado información atribuida a Infraestructuras de Portugal sobre el estado de la IC31. Según esos datos, el trazado entre la A23 y la frontera española se desarrollaría con perfil 2x2 y se dividiría en tres fases. La primera incluiría el tramo entre la A23, cerca de Alcains, y el cruce con la EN353, además de una conexión posterior hasta la EM557. La segunda abarcaría el tramo entre Trevo y Monfortinho. La tercera iría desde Monfortinho hasta la frontera y el futuro puente.

La plataforma sostiene que la primera fase debe avanzar para que pueda licitarse y empezar las obras en 2027, mientras pide "agilidad" para la segunda fase y para la tercera, que incluye el puente. Según los datos que cita ATE, el coste total de los más de 50 kilómetros de la IC31 en Portugal rondaría los 230 millones de euros.

La comparación económica con el lado extremeño es uno de los argumentos centrales de la reclamación. ATE pregunta por qué los 22 kilómetros pendientes en Extremadura y la parte española del puente podrían elevarse, según sus cálculos, hasta 270 millones de euros, una cifra que considera desproporcionada frente al coste atribuido a Portugal para más de 50 kilómetros y su mitad del puente.

Cinco explicaciones a la Junta

La alianza resume sus demandas a la Junta en cinco explicaciones. La primera, por qué se contempla un coste cercano a los 10 millones de euros por kilómetro para el tramo extremeño, según los cálculos de ATE. La segunda, por qué se vinculan los 22 kilómetros pendientes al puente internacional, cuando la plataforma cree que se podría licitar ya la autovía e ir resolviendo en paralelo el expediente del paso sobre el Erjas.

Fotogalería | La Alianza Territorial Europea, en Lisboa para pedir una autovía a Portugal / Cedidas a El Periódico

La tercera explicación que solicita es qué acciones concretas ha realizado la Junta en estos tres años con los gobiernos de España y Portugal para ejecutar la autovía de Moraleja a Castelo Branco. La cuarta se refiere a los distintos importes ofrecidos para finalizar la infraestructura. La quinta pregunta por qué no se adjudicó ni se firmó en abril de 2026 el contrato de concesión de construcción y mantenimiento que, según ATE, la Junta había comprometido en octubre de 2024 en Cáceres.

Pese al tono crítico, la plataforma afirma que sigue confiando en la palabra dada por la Junta y por el Gobierno de Portugal para construir la autovía. Pero advierte de que espera "más acción, más gestión, más decisiones" para que el compromiso sea visible para ciudadanos, empresas, turismo y lucha contra la despoblación.

"Desde ATE no pararemos hasta escuchar el ruido de las máquinas", concluye Francisco Martín.