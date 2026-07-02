Dos años patas arriba: vecinos y empresarios de Camino Llano y su entorno, castigados por las obras

Las obras comenzaron en septiembre de 2024. Fueron las primeras y se centraron en la mejora del saneamiento de la Ronda de San Francisco. A partir de ahí, las actuaciones no han parado y han ido, sobre todo, muy lentas. Tras la ronda llegó, en marzo de 2025, la plaza de Colón: vuelta a levantar el asfalto, a colocar canalizaciones y a acumular retrasos. 1 de junio de 2025: turno para la rotonda del puente de San Francisco: se retrasaron hasta casi la extenuación; aparecieron restos arqueológicos y por medio una borrasca. Aquello parecía no tener fin.

Luego llegó Camino Llano. 13 de abril de este año. Han pasado más de dos meses pero a los vecinos ya se les hacen eternos. Las máquinas, en este tiempo, solo han llegado hasta el número 15. Para los afectados se desarrollan muy lentamente. El calvario llega a las siete de la mañana. A esa hora ya están los operarios picando. El ruido es ensordecedor. Cuando se van se abren las tuberías y el agua de las canalizaciones circula. El olor se hace insportable. Hay más cucarachas que nunca. Obliga todo ello a cerrar ventanas y balcones y en plena ola de calor.

Otro problema añadido: el cambio de tráfico. El sentido ha cambiado desde Colón. De momento se puede acceder a algunos garajes de Camino Llano, pero pronto habrá que sacar los coches. ¿Durante cuanto tiempo? Nadie informa. La obra se ralentiza. El plazo se alarga. Los negocios agonizan. "Esto terminará por ser inviable", dicen con lamento los empresarios. "Es dantesco", aseveran mientras a paso lento la obra camina hacia la librería y las tiendas de animales y de cocinas y tarimas.

Fotogalería | Obras en Camino Llano: los efectos / Miguel Ángel Muñoz

Y es que una zanja abierta bajo la ventana, una máquina compactadora a primera hora, una acera levantada o una nube de polvo entrando por el balcón pueden parecer inconvenientes inevitables de cualquier obra urbana. Sin embargo, cuando se prolongan durante días o semanas, esos efectos dejan de ser solo una incomodidad y pasan a formar parte de la vida diaria de los vecinos.

En Cáceres, donde muchas calles combinan viviendas antiguas, población envejecida y actividad comercial de proximidad, una obra en la vía pública puede alterar de golpe rutinas básicas: salir a comprar, ir al centro de salud, dormir la siesta, ventilar la casa o acompañar a un familiar con movilidad reducida.

La Organización Mundial de la Salud considera el ruido ambiental un problema relevante de salud pública y lo relaciona con efectos como alteraciones del sueño, molestias persistentes y riesgos cardiovasculares cuando la exposición se mantiene en el tiempo. En el caso de una obra, el impacto suele ser temporal, pero puede ser intenso si coincide con maquinaria pesada, cortes prolongados o trabajos muy próximos a las viviendas.

Uno de los efectos más inmediatos es el polvo. Las demoliciones, el corte de baldosas, el movimiento de tierras o el paso de maquinaria pueden levantar partículas que entran en casas, comercios y garajes. No todo el polvo tiene el mismo riesgo, pero las partículas finas son especialmente relevantes porque pueden penetrar en el sistema respiratorio.

Las directrices de la OMS sobre calidad del aire incluyen las partículas PM10 y PM2,5 entre los contaminantes con impacto sobre la salud. En una calle en obras, la exposición depende de muchos factores: tipo de actuación, duración, humedad del terreno, limpieza diaria, viento, tráfico añadido y distancia de las viviendas al foco de emisión.

Para una persona sana, el efecto puede quedarse en irritación de garganta, picor de ojos, tos o congestión nasal. Para quienes tienen asma, EPOC, alergias, problemas cardiacos o defensas bajas, la exposición puede resultar más molesta y agravar síntomas ya existentes. También conviene extremar la prudencia con bebés, mayores y personas que pasan muchas horas en casa.

Ruido, sueño y estrés

El ruido es el impacto que antes percibe el vecindario. Martillos neumáticos, camiones, sierras, excavadoras y vibraciones pueden alterar el descanso incluso cuando las obras se hacen dentro del horario permitido. El problema no siempre está solo en los decibelios, sino en la repetición, la imprevisibilidad y la cercanía.

Dormir mal varios días seguidos afecta al ánimo, a la concentración y a la tolerancia al estrés. En personas mayores o enfermas, la falta de descanso puede tener consecuencias mayores. En viviendas donde se teletrabaja, se estudia o hay niños pequeños, una obra a pie de portal puede convertir actividades normales en una carrera de obstáculos.

España cuenta con regulación estatal sobre ruido ambiental y las ordenanzas municipales concretan límites, horarios y condiciones de actividad. En Cáceres, por ejemplo, existe una ordenanza específica sobre ruidos y vibraciones, y en cada municipio conviene consultar la norma local antes de valorar una queja o una solicitud de medición.

Las obras también afectan a la movilidad. Una acera cortada puede obligar a una persona mayor a cruzar por un punto menos seguro. Una rampa provisional mal colocada puede complicar el paso de sillas de ruedas, carritos de bebé o andadores. Un itinerario peatonal estrecho, con vallas, cables o desniveles, multiplica el riesgo de caídas.

Este impacto no siempre se ve desde fuera. Para un vecino joven, rodear una manzana puede ser una molestia menor. Para una persona con movilidad reducida, puede significar dejar de salir de casa. Para un comercio, puede suponer perder clientes. Para un paciente que necesita acudir al centro de salud o recibir asistencia domiciliaria, puede convertirse en un problema práctico.

Por eso, una obra bien gestionada no se mide solo por el plazo de ejecución. También por cómo informa, cómo señaliza, cómo limpia, cómo reduce el ruido y cómo garantiza pasos seguros mientras dura la intervención.

El verano extremeño añade otro factor

En Cáceres, las obras en la calle tienen un condicionante añadido: el calor. En los meses de temperaturas altas, las empresas pueden intentar adelantar horarios para proteger a los trabajadores frente al estrés térmico. Esa necesidad puede chocar con el descanso vecinal si se usan máquinas ruidosas demasiado temprano.

El equilibrio no siempre es sencillo. Por un lado, los trabajadores deben evitar las horas de mayor calor. Por otro, los vecinos tienen derecho al descanso. La solución pasa por organizar los trabajos más ruidosos en franjas menos sensibles, comunicar los cambios con antelación y aplicar medidas de reducción de polvo y ruido.

Canalizar el malestar también es importante. Las quejas aisladas en el portal o en redes sociales rara vez resuelven el problema. Resulta más eficaz trasladar incidencias concretas al ayuntamiento o a la dirección de obra: hora, punto exacto, tipo de molestia, fotografías si procede y afectación a personas vulnerables.

Qué pueden hacer los vecinos

Mientras duran las obras, hay medidas sencillas que pueden reducir la exposición. Ventilar a primera o última hora, cerrar ventanas durante los trabajos de mayor polvo, limpiar con paños húmedos en lugar de barrer en seco y evitar tender ropa hacia la zona de obra en las jornadas de más partículas puede ayudar.

Las personas con asma, EPOC, alergias importantes o problemas cardiacos deberían seguir su tratamiento habitual y consultar con su médico si aparecen síntomas nuevos o empeoran los previos. En el caso de mayores que viven solos, conviene que familiares o vecinos comprueben si pueden salir con seguridad, si reciben asistencia y si el ruido está afectando al descanso.

También es recomendable pedir información clara: duración prevista de la obra, fases más ruidosas, cortes de agua o tráfico, accesos alternativos, teléfono de incidencias y medidas previstas de limpieza. La información no elimina la molestia, pero reduce incertidumbre y evita conflictos innecesarios.

Una obra en la calle puede ser necesaria para mejorar redes de agua, saneamiento, accesibilidad, pavimento o seguridad. El problema no es la obra en sí, sino cómo se ejecuta y cómo se acompaña al vecindario mientras dura.

En una ciudad donde la calle sigue siendo una extensión de la vida doméstica, planificar una obra también significa pensar en la salud. Regar para evitar polvo, limpiar cada jornada, respetar horarios, señalizar bien, mantener itinerarios accesibles y avisar con tiempo son medidas básicas, pero marcan la diferencia entre una molestia asumible y un problema de convivencia.

La calle volverá a abrirse cuando acaben las máquinas. Hasta entonces, la prioridad debería ser que la mejora urbana no se convierta en un deterioro temporal de la salud de quienes la viven cada día.