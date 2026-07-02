Dos argentinas impulsan en Cáceres 'Munay Studio', la firma que gestionará el Palacio de Camarena

Cáceres cuenta desde este verano con una nueva firma dedicada a la organización de eventos corporativos e institucionales. Se trata de Munay Studio, un proyecto impulsado por las argentinas Sol Franco y Claudia Maccabelli, profesionales con trayectoria en los ámbitos de la comunicación, el branding, las relaciones públicas y la producción de experiencias.

Eje del proyecto y punto de partida en Extremadura

La iniciativa se articula en torno a la gestión en exclusiva del Palacio de Camarena para la celebración de eventos profesionales. El edificio, ubicado en el casco histórico de la ciudad, está declarado Bien de Interés Cultural y conserva elementos como una torre medieval y un patio toscano, que forman parte de su valor patrimonial. El espacio dispone de distintas estancias adaptadas a usos profesionales, entre ellas un salón de actos destinado a conferencias y presentaciones, un patio toscano para recepciones y cócteles, y una sala polivalente orientada a reuniones, formaciones y encuentros de trabajo. Aunque el Palacio de Camarena será uno de sus principales espacios de trabajo, 'Munay Studio' prevé desarrollar también proyectos en otros puntos de Extremadura.

"Entendemos cada evento como una herramienta de comunicación. No se trata solo de organizar un encuentro, sino de diseñar una experiencia coherente con los objetivos de cada organización y con el mensaje que quiere transmitir", destacan sus fundadoras.

Alianzas locales y experiencias de autor

Uno de los ejes del proyecto es la colaboración con profesionales del territorio. En el Palacio de Camarena, 'Munay Studio' contará con el apoyo de Javier Rodríguez, director de Botanicc Catering, como socio gastronómico para el desarrollo de las propuestas culinarias. Esta alianza permitirá integrar gastronomía, hospitalidad y puesta en escena en una misma experiencia, concebida de forma global. Junto a la organización de eventos corporativos e institucionales, la firma prevé impulsar una programación propia de experiencias de autor, abiertas al público. Estas propuestas combinarán gastronomía, cultura, creatividad, formación, networking y patrimonio, con el objetivo de generar espacios de encuentro y poner en valor enclaves significativos de Extremadura.

La agenda de estas actividades se difundirá de forma periódica a través de los canales digitales del estudio, donde también se dará a conocer su actividad y proceso creativo. Con este proyecto, Munay Studio aspira a posicionarse como un actor relevante en el ámbito de los eventos corporativos e institucionales en la región.