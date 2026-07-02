Las ayudas que ya se pueden pedir en Cáceres para atender a los vecinos más vulnerables

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto el plazo de solicitudes para la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades de acción social de la ciudad en 2026. La línea de ayudas cuenta con una dotación económica de 130.000 euros y está dirigida a apoyar proyectos que trabajen con los colectivos más vulnerables, así como iniciativas orientadas a la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito familiar, laboral y de participación social.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y el plazo para concurrir permanecerá abierto hasta el próximo 21 de julio. Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, siempre que carezcan de ánimo de lucro, tengan sus datos actualizados y acrediten que sus fines y actividades sociales coinciden con el objeto de la convocatoria.

La convocatoria se divide en tres categorías. La primera, dotada con 43.500 euros, está dirigida a proyectos destinados a cubrir necesidades básicas como manutención, alojamiento o ropa de personas en grave situación de exclusión social, siempre que esas necesidades no estén siendo asumidas por otras administraciones o resulten insuficientes para atender al colectivo en la ciudad.

La segunda categoría, también con 43.500 euros, incluye actuaciones de educación, capacitación, rehabilitación, terapia, ocio o respiro familiar dirigidas a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad y de sus familiares.

Por último, la tercera categoría cuenta con 43.000 euros y está enfocada a proyectos de apoyo y promoción de la autonomía personal mediante ayuda a domicilio y apoyo asistencial a personas mayores o con discapacidad. El objetivo es prevenir situaciones de dependencia e institucionalización y garantizar que estas personas puedan mantener cubiertas sus necesidades básicas dentro de su hogar.

La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha destacado la labor que realizan las entidades sociales en la ciudad y ha defendido que la atención a los sectores más vulnerables es una prioridad para el equipo de Gobierno. "Este equipo de Gobierno no va a dejar a nadie atrás y vamos a seguir fortaleciendo los servicios públicos esenciales", ha señalado.

Ceballos ha recordado además que el presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales se ha incrementado este año hasta alcanzar los 4.303.000 euros, lo que representa una subida del 7%. Según la edil, este aumento permite "llegar a más personas" y reforzar la respuesta municipal ante las necesidades sociales de la ciudad.