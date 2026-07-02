Bloque de 115 empresarios de Cáceres y Portugal para romper fronteras e impulsar el oeste peninsular

Este 2 de julio, Cáceres ha acogido el Congreso Transfronterizo Triurbir, un encuentro empresarial hispanoluso concebido como un espacio de diálogo, cooperación y fortalecimiento de las relaciones económicas entre España y Portugal. La cita ha reunido a representantes institucionales y empresariales de ambos territorios con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración transfronteriza.

Durante la jornada han intervenido diversas figuras destacadas, entre ellas el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y representantes de la Cámara de Comercio de Castelo Branco y de Portalegre, quienes han compartido sus perspectivas sobre los retos y oportunidades de la cooperación entre ambos países.

Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, junto a David Dóniga, alcalde de Plasencia. / Esteban Valero Vizcano

El tejido empresarial, protagonista del desarrollo transfronterizo

Rafa Mateos ha destacado la relevancia de este encuentro empresarial, señalando la participación de más de 115 empresarios que, durante la jornada, tendrán la oportunidad de compartir ideas, generar sinergias y explorar nuevas oportunidades de negocio a ambos lados de la frontera hispanolusa.

El alcalde ha subrayado que Triurbir representa una iniciativa estratégica para impulsar el desarrollo conjunto del territorio, favoreciendo la creación de nuevas acciones y proyectos que contribuyan al crecimiento económico y social de ambas regiones. Asimismo, ha defendido la necesidad de que esta asociación de municipios trascienda el ámbito puramente institucional y tenga un impacto real en el territorio.

En este sentido, ha señalado que el objetivo debe ser acercar este tipo de iniciativas a la ciudadanía y al tejido empresarial, de forma que tanto las empresas como los ciudadanos puedan beneficiarse de manera directa de las oportunidades y ventajas derivadas de la cooperación transfronteriza. "No debemos concebir la frontera como una barrera, sino todo lo contrario, debemos entenderla como una oportunidad para el desarrollo y el progreso. Es importante analizar las experiencias que existen tanto en España como en Portugal, conocer las iniciativas que se están llevando a cabo a ambos lados de la raya y compartirlas, porque ese intercambio de conocimiento y colaboración terminará generando beneficios para las cuatro ciudades", destaca Mateos.

Rafa Mateos, alcade de Cáceres, en el encuentro empresarial. / CARLOS GIL

Balance de los avances tras el encuentro de Castelo Branco

En este segundo encuentro se llevará a cabo una evaluación de los avances y actuaciones desarrolladas durante los últimos seis meses desde la celebración de la anterior reunión, que tuvo lugar en Castelo Branco. Asimismo, este será uno de los asuntos que abordarán tanto los empresarios participantes como los equipos de las distintas oficinas implicadas en el proyecto.

Por otro lado, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha mostrado su satisfacción por la celebración de este segundo encuentro, destacando la valoración positiva realizada tras la primera edición. Según ha señalado, el balance obtenido ha sido favorable para las cuatro ciudades participantes y también para Plasencia, una localidad que, según ha subrayado, continuará desempeñando un papel activo dentro de este tipo de iniciativas.

Asimismo, Dóniga ha defendido la importancia de avanzar hacia una cooperación transfronteriza cada vez más estrecha, en la que la frontera deje de entenderse como un elemento de separación. En este sentido, ha explicado que uno de los objetivos de Triurbir es convertirse en una especie de "ventanilla única" para los empresarios participantes, facilitando los trámites administrativos y reforzando la colaboración para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y negocio.