Bolera, recreativos, gimnasio y cine: el ocio que Cáceres pide para Way

El futuro parque comercial Cáceres Way, proyectado junto a Carrefour y la avenida de las Arenas, no solo despierta expectativas por las tiendas que puedan llegar al oeste de la ciudad. También lo hace por el ocio. La encuesta de participación incorporada al expediente urbanístico recoge una batería de propuestas ciudadanas que dibujan un centro pensado para algo más que comprar: bolera, ludoteca, salas recreativas, zonas infantiles, espacios culturales, gimnasio, piscina, rocódromo o incluso una pista de skate.

El proyecto se presenta como una pieza llamada a reactivar una zona que ha crecido en población y vivienda en los últimos años y que ahora mira a este desarrollo como un posible polo de actividad comercial, ocio y restauración. Sobre el terreno ya existen unas 250 plazas de aparcamiento y una gran tienda de Decathlon. Justo antes de Navidad comenzaron a llegar máquinas que han trabajado durante meses para realizar movimientos de tierra y urbanizar el terreno de cara a una próxima construcción en la parte más cercana a las vías del tren, donde será necesario levantar un gran muro. Sin embargo, esa maquinaria ya no está allí y se desconoce si las obras se han paralizado o simplemente han terminado con esta primera fase de trabajos.

Muchas plazas

El documento urbanístico incluye las conclusiones de un proceso participativo realizado durante la tramitación del proyecto. En total participaron 1.278 personas, en su mayoría residentes en Cáceres, y las respuestas apuntan a una demanda clara de nuevos espacios de ocio, comercio, restauración y entretenimiento en la ciudad.

Galería | Así van las obras de Cáceres Way /

Entre las propuestas más repetidas aparecen las zonas de esparcimiento interiores para los meses de invierno, salas de encuentro para público adolescente, zonas infantiles al aire libre, una bolera, salas de recreativos, espacios para exposiciones o eventos culturales, zonas de juegos acuáticos y una ludoteca. En el apartado deportivo, los participantes mencionan gimnasio, piscina, rocódromo y pista de skate.

El expediente también recoge el interés por nuevos servicios vinculados al uso diario del futuro parque comercial, como restaurantes take-away, restauración de comida saludable, espacios de coworking, salas individuales de trabajo o reuniones y zonas para la organización de eventos.

Un lugar para comprar, pero también para quedarse

La demanda de ocio se suma al peso que ya tienen los cines dentro de las expectativas generadas por Cáceres Way. La documentación señala que el entretenimiento cultural, como las salas de cine, tiene una alta demanda entre los participantes, al igual que las salas de ocio, los recreativos, el entretenimiento infantil o las escape rooms.

Way Cáceres llegó a la ciudad con el objetivo de ofrecer un amplio catálogo de actividades, una gran zona de restauración y entretenimiento enfocada al disfrute de todos los públicos, además de establecimientos de moda. Presentaba un proyecto con arquitectura vanguardista y un diseño innovador para elevar la experiencia comercial a su máxima expresión. De sus más de 25.000 metros cuadrados, apenas se utilizan en la actualidad unos 6.500. Otros 4.000 estarían destinados al ocio infantil, contaría con unas 900 plazas de aparcamiento en total y en las primeras previsiones se llegó a hablar de siete salas de cine, aunque el expediente urbanístico recoge seis salas previstas.

Inversión prevista

La inversión que estaba previsto acometer en el centro comercial, en sus dos fases, era de 35 millones de euros. Sin embargo, es posible que la cuantía final del proyecto haya cambiado por el incremento de los costes. La promotora no lo ha confirmado. La previsión de generación de empleo una vez que el centro esté concluido es de 500 trabajadores entre directos e indirectos. El centro llevará la marca Way, la línea de promoción de retail de Kronos.

Way Cáceres es el segundo proyecto de la empresa en España, tras Way Dos Hermanas, el espacio comercial ubicado en la localidad sevillana que lleva más de cinco años abierto. Su propósito en Cáceres es convertirse en el primer espacio comercial de nueva generación en Extremadura. El reto, ahora, será comprobar qué parte de esas expectativas termina materializándose en el diseño definitivo y en las marcas que finalmente se instalen en el futuro parque comercial.