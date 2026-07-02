Cáceres ofrece tres planes culturales únicos: música indie, danza de 'Los Vivancos' y homenaje a Dire Straits

Tres propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.

Música indie y arte en vivo en Belleartes

El Espacio Belleartes de Cáceres acogerá este viernes 3 de julio, a las 20.30 horas, la propuesta cultural High Voltage, una experiencia que combina música en directo y creación artística en vivo. El evento contará con una sesión musical a cargo de White Caramelo (Music Man), que repasará algunos de los grandes himnos del indie y el rock. Paralelamente, el artista Vijzěn Artist realizará una obra pictórica en directo, permitiendo al público presenciar el proceso creativo en tiempo real. Además, la cita incluirá una exposición pop-up con obras del propio artista, disponibles para su contemplación y adquisición, en un formato dinámico que busca acercar el arte contemporáneo al público. Una velada que fusiona música, pintura y creación en vivo en el Espacio Belleartes, ofreciendo una experiencia cultural inmersiva y participativa.

Los Vivancos llegan a Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 12 de septiembre, a las 21.00 horas, el espectáculo Los Vivancos Live, una propuesta escénica que promete una noche de gran impacto visual y musical. El show estará protagonizado por Los Vivancos, una reconocida formación española compuesta por los hermanos Vivancos, célebres en todo el mundo por su estilo único que combina flamenco, danza contemporánea, ballet, artes marciales, acrobacias y música en directo. Su trayectoria internacional les ha llevado a actuar en más de 30 países con producciones de gran formato como 7 Hermanos o Nacidos para bailar, consolidándose como una de las compañías escénicas más innovadoras del panorama europeo. En esta nueva cita, el público podrá disfrutar de una experiencia intensa donde la energía física, la precisión coreográfica y la fuerza musical se unen en un mismo espectáculo.

Homenaje a Dire Straits

El Palacio de Congresos de Cáceres será escenario el 3 de octubre de 2026 a las 21.00 horas del espectáculo Homenaje a Dire Straits, una cita imprescindible para los amantes del rock clásico. El grupo 'Alchemy Project' recrea con gran fidelidad el legendario directo Alchemy de Dire Straits, grabado en 1983 en el Hammersmith Odeon de Londres, considerado uno de los conciertos más emblemáticos de la historia del rock. El repertorio incluye grandes clásicos como Sultans of Swing, Romeo & Juliet o Telegraph Road, además de temas esenciales del álbum Brothers in Arms, como Money for Nothing o Walk of Life, en un espectáculo de gran formato que ha recibido excelentes críticas.