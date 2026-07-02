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Petición de la barriada

Cáceres el Viejo arranca compromisos al ayuntamiento tras reunir más de 800 firmas: "El 70% de los viviendas del barrio"

La pista deportiva se reabrirá cuando se repare la cubierta, mientras que la licitación del centro cívico esperará a septiembre

Vídeo | El viento arranca la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

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El Periódico Extremadura

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La movilización vecinal en Cáceres el Viejo empieza a tener respuesta. La Asociación Vecinal de la urbanización ha trasladado que el ayuntamiento les ha comunicado avances en varias de las reivindicaciones planteadas por el barrio después de superar las 800 firmas de apoyo para reclamar el cumplimiento de las mejoras pendientes. Esa cifra, según la propia asociación, representa a más del 70% de las viviendas de la zona y refleja el malestar vecinal por la falta de avances en proyectos comprometidos.

La principal novedad afecta a la pista deportiva, una instalación que llevaba meses cerrada y que los vecinos consideran fundamental para niños y jóvenes. Según la información trasladada por la asociación, la reapertura de la pista está ya en fase de ejecución. Para ello se han presentado tres empresas al procedimiento para la retirada de la cubierta y los trabajos se han adjudicado a Cima, por lo que la actuación se acometerá en las próximas semanas.

Vídeo | El viento arranca la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

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La asociación también ha recibido información sobre el futuro centro cívico, otra de las demandas históricas del barrio. En este caso, la licitación de la obra se aplazará hasta septiembre. El objetivo, según les han trasladado, es dar más margen a las empresas para que puedan concurrir al procedimiento y aumentar así las posibilidades de que la actuación salga adelante.

El cerramiento, en proyecto

Otro de los asuntos pendientes es el cerramiento de la parcela deportiva. La asociación recuerda que esta actuación figura dentro del acuerdo presupuestario alcanzado entre el equipo de gobierno municipal y Vox. Según la información recibida por los vecinos, el proyecto ya se está realizando.

Estas explicaciones llegan después de que la asociación hiciera pública una nota de prensa en la que reclamaba al ayuntamiento que agilizara de manera urgente las actuaciones pendientes en el barrio. En ese documento señalaban cuatro prioridades: la reapertura de la pista deportiva, la construcción del centro cívico, el cerramiento del complejo y la mejora de los jardines y la regeneración de la avenida central, espacios que, según denunciaban, presentan un estado muy deteriorado.

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Desde la Asociación Vecinal Urbanización Cáceres el Viejo valoran de forma positiva la respuesta recibida, aunque quedan a la espera de que los compromisos se materialicen. "La asociación se siente conforme y esperamos que así sea", señalan.

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