Por qué el calor arruina tu sueño: los errores más comunes antes de dormir, según la psicóloga Tamara Lázaro en Cáceres

Tamara Lázaro inició su formación en Psicología en la Universidad de Salamanca y, posteriormente, amplió su especialización con un máster centrado en terapia familiar y de pareja, así como en intervención en crisis y trauma. Con más de una década de experiencia acompañando a personas en consulta, en enero dio un nuevo paso en su trayectoria profesional con la apertura de su propio centro en el barrio del Perú. Hoy hemos conversado con ella para conocer, desde una perspectiva profesional, cómo afecta a nuestro bienestar y a nuestra salud el hecho de dormir mal a causa de las altas temperaturas.

La temperatura corporal, clave para poder dormir

"Para poder dormirnos, el cuerpo necesita enfriarse, es algo tan simple como eso. Una de las señales que le indican al cerebro que ha llegado el momento de dormir es una ligera bajada de la temperatura corporal, un proceso que normalmente ocurre al final del día en organismos y sistemas nerviosos regulados. Sin embargo, cuando hace mucho calor, ese descenso de la temperatura no se produce de forma adecuada. El cuerpo permanece demasiado caliente y no logra enviar correctamente esa señal al cerebro, por lo que la señal del sueño llega debilitada. Por eso aparece esa sensación tan típica de las noches de verano: estamos agotados, sentimos sueño y queremos dormir, pero parece que nos quedamos atrapados entre la vigilia y el sueño, dando vueltas en la cama sin conseguir descansar. En realidad, no es que no tengamos sueño; es que, por decirlo de alguna manera, nuestra propia biología no encuentra el interruptor para activarlo".

Cómo afecta el calor al cerebro mientras dormimos

Asimismo, la experta explica qué sucede en el cerebro durante la noche cuando se producen episodios de calor intenso y cómo las altas temperaturas pueden alterar los procesos naturales relacionados con el descanso y el sueño. "Hay dos aspectos fundamentales que ocurren cuando dormimos con mucho calor. El primero es que tardamos más en conciliar el sueño, precisamente por lo que comentábamos antes: el cuerpo tiene más dificultades para alcanzar esa temperatura adecuada que le indica al cerebro que es momento de descansar. El segundo, y probablemente uno de los más importantes a nivel cerebral y psicológico, es que la calidad del sueño también se ve afectada incluso cuando conseguimos dormirnos. El calor provoca una fragmentación del descanso y altera especialmente las fases más profundas y reparadoras del sueño, incluida la fase REM, que desempeña un papel fundamental en la regulación y organización de nuestras emociones".

Mayores y niños, entre los grupos más afectados

Por otro lado, la experta señala que el calor no afecta a todas las personas de la misma manera y subraya la importancia de tenerlo en cuenta, ya que existen determinados perfiles especialmente vulnerables a sus efectos. Entre ellos se encuentran las personas mayores, cuya capacidad para regular la temperatura corporal suele verse más limitada, y también los niños y niñas pequeños, debido a que sus mecanismos de regulación aún no están completamente desarrollados.

Además, destaca que las personas que conviven con problemas previos como ansiedad, depresión, alteraciones emocionales o trastornos del sueño pueden experimentar un mayor impacto. En estos casos, explica, el calor no actúa sobre una situación que parte de cero, sino que se suma a un malestar ya existente y puede intensificarlo. Asimismo, añade un aspecto relevante, algunos tratamientos psiquiátricos pueden dificultar la capacidad del organismo para regular la temperatura corporal. Por ello, las personas que siguen este tipo de medicación podrían ser más sensibles a las altas temperaturas y deberían prestar especial atención a su cuidado y bienestar durante los episodios de calor intenso.

Errores comunes a la hora de conciliar el sueño en verano

Por último, Lázaro señala cuáles son algunos de los errores más habituales que solemos cometer al intentar conciliar el sueño durante las noches de verano y explica por qué, lejos de ayudarnos a descansar mejor, algunas de estas prácticas pueden resultar contraproducentes. "Uno de los errores más frecuentes es ducharnos con agua muy fría justo antes de dormir pensando que así vamos a refrescarnos más rápido. Sin embargo, el agua helada puede tener el efecto contrario y activar el organismo en lugar de relajarlo. En estos casos, es preferible optar por agua templada, ya que ayuda al cuerpo a regular mejor su temperatura de forma gradual. Otro error bastante habitual es retrasar la hora de acostarse esperando a que bajen las temperaturas para poder dormir mejor. Aunque pueda parecer una buena solución, trasnochar o alterar nuestros horarios habituales puede desajustar nuestro reloj biológico y afectar al descanso. Como consecuencia, al día siguiente podemos notar más cansancio, falta de concentración o una mayor sensación de malestar".