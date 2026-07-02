Los Helga Campamentos de Arte regresan para ofrecer creatividad a los más pequeños este verano

El Museo Helga de Alvear comienza el mes de julio con una nueva edición de los Helga Campamentos de Arte, después de una exitosa edición el pasado año. Cada semana, el museo ofrece diferentes talleres donde los más pequeños podrán disfrutar de diferentes actividades creativas en relación con el arte contemporáneo. Centrados en niños y niñas de entre seis y doce años, los campamentos abrirán sus puertas de lunes a viernes, entre las 9.00h y 14.00 horas, desde el día 6 de julio hasta el 28 de agosto.

Helga Campamento de Arte / Cedida a El Periódico

Entre su oferta, se encuentra el taller creativo "Escucha el eco del planeta", con fecha de inicio el sábado 4 de julio a las 12:00h, y propone un acercamiento a la obra Echo Activity del artista Olafur Eliasson, y que llevaría a los pequeños a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y la manera de percibir el mismo; o el taller creativo "La seta cósmica", inspirada en la obra de Carsten Höller, llenas de emoción, ciencia y naturaleza, con fecha de inicio el 25 de julio a las 18:00h.

Una propuesta expositiva única en la región

Además, para el público adulto, se inaugura la exposición "Espejo del mundo" de Patricia Gómez y María Jesús González , donde se reúnen por primera vez las obras en su totalidad de ambas artistas relacionado con el antiguo Hospital Psiquiátrico Provincial de Bétera (Valencia), sobre el que trabajan desde 2017, así como las nuevas obras producidas por el propio museo cacereño, donde destaca el nuevo proyecto desarrollado en el espacio de la "Cárcel Vieja" de Cáceres, donde exploran y recuperan la memoria de lugares que han quedado vacíos. Para los que se queden con ganas de conocer más sobre el museo, tienen la posiblidad de ver nuevas obras, las cuales algunas no se habían expuesto anteriormente y así tener la posibilidad de descubrir más lugares del Helga, como la colección "¿Puede el archipiélago entrar en el Museo?".

También, el día 15 de julio a las 19.00 horas se acogerá una nueva sesión de Cinemundo: Proyectar en un campo de islas en el auditorio del mismo. Con una entrada totalmente gratuita, el ciclo de películas es único, ya que personas migrantes, expatriadas, refugiados y/o solicitantes de asilo en Cáceres han tenido la oportunidad de hacerlo y compartirlas con la población. Un proyecto único como consecuencia del proyecto Un Museo Abierto al Mundo, creado en colaboración con la Fundación "La Caixa" para poder abrir nuevas rutas de comunicación con la población migrante.

Descubre las visitas guiadas y actividades enfocadas en la colección artística del recinto

El museo además cuenta con una amplia oferta de visitas guiadas los viernes, sábados y domingos. Si te perdiste la oportunidad de acudir a la inauguración de la exposición temporal "Espejo del mundo", el Helga te ofrece visitar una de sus visitas guiadas sobre la misma que tendran lugar todos los jueves para tener la posibilidad de descubrir el trabajo de ambas artistas. Aunque otra opción es asistir a un recorrido por las obras más destacadas de la Colección Helga de Alvear, que destaca con un nuevo enfoque femenino durante el primer fin de semana del mes. Esta última se llevará a cabo de jueves a sábado a las 19.00 horas, y sábados y domingos a las 12.00 horas, pero con una reserva anterior.

El museo recuerda a los más rezagados que, si no han podido acudir a la inauguración del proyecto artístico y tampoco en los meses de verano al recinto, la exposición "Espejo del mundo" podrá visitarse hasta el día 11 de octubre de este mismo año en la ciudad.