Los cinco colegios de Cáceres que van a pasar por el quirófano

El Ayuntamiento de Cáceres llevará a cabo el Plan Estival de Colegios. durante los próximos meses de verano. Con esta medida, se pretende optimizar el mantenimiento y la mejora en las instalaciones de varios centros educativos públicos de la ciudad de cara al próximo curso.

Jorge Suárez, concejal de Educación de Cáceres, ha destacado que "como cada etapa estival, aprovechamos el periodo no lectivo para llevar a cabo actuaciones necesarias en los colegios, respondiendo a demandas de la comunidad educativa y mejorando las instalaciones para que alumnos y docentes encuentren los centros en las mejores condiciones posibles al inicio de septiembre".

Mejoras y centros

Se realizarán trabajos de pintura completa del interior del centro en el CEIP Dulce Chacón y CEIP Castra Caecilia; pintura del cerramiento exterior en el CEIP Donoso Cortés y CEIP Alba Plata; y, por último, en el CEIP Prácticas habrá mejoras en la pista deportiva además de pintura y adecuación de zócalos exteriores.

Entrada CEIP Alba Plata de Cáceres / Silvia Sánchez

Suárez ha señalado que estas actuaciones, que ejecutará la concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de dependencias municipales, Serveo, forman parte del mantenimiento ordinario de los centros educativos públicos de competencia municipal y permiten "seguir avanzando en la mejora de unos espacios fundamentales para el día a día de cientos de familias cacereñas y de la comunidad educativa".

Otras mejoras

Además de estos trabajos, este verano también se llevarán a cabo labores de desbroce, limpieza y puesta a punto de patios y zonas comunes para garantizar que las instalaciones estén preparadas para la vuelta a las aulas.

Proa, por otro lado

Por otro lado, el Centro de Educación Especial Proa se va a someter a una importante renovación para mejorar la accesibilidad y sus zonas deportivas. El centro cacereño va a destinar casi 150.000 euros a renovar las pistas para realizar deportes y reparar cubiertas y patios.

La actuación se desarrollará en las instalaciones del centro, situadas en la avenida de la Constitución de Cáceres, y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses. Todo ello para mejorar el estado de unas instalaciones que siguen en el siglo pasado y a la espera de avances en cuanto al traslado del centro a su nueva ubicación.