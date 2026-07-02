Condenado en Cáceres por quedarse con 43.682 euros de la indemnización que su hijo recibió por la muerte de su madre

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un año de prisión a un hombre por un delito de administración desleal tras apropiarse de 43.682,30 euros correspondientes a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Servicio Extremeño de Salud (SES) que había recibido su hijo menor de edad como consecuencia del fallecimiento de su madre. La resolución considera acreditado que el acusado, en lugar de administrar ese patrimonio en beneficio del menor, lo destinó a fines personales, incumpliendo las obligaciones legales inherentes a su condición de progenitor y administrador de sus bienes.

El acusado compró una vivienda y constituyó depósitos bancarios a su nombre con parte del dinero

Acuerdo

La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad alcanzado entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, declara probado que el acusado actuó "con ánimo de lucro y aprovechándose de la confianza que su hijo tenía depositada en él", utilizando un dinero que estaba obligado a conservar para el menor conforme a las normas que regulan la administración de los bienes de los hijos recogidas en los artículos 164 y siguientes del Código Civil.

El origen del procedimiento se remonta a la indemnización reconocida al menor por el fallecimiento de su madre. El padre asumió la administración de ese patrimonio, pero, según recoge la resolución judicial, nunca restituyó cantidad alguna a su hijo, pese a que el dinero debía permanecer íntegramente a su disposición hasta alcanzar la mayoría de edad o cuando legalmente correspondiera.

Vivienda y depósitos bancarios

Los hechos probados describen cómo el condenado destinó parte del dinero a la compra de una vivienda inscrita exclusivamente a su nombre, incorporando así ese patrimonio al suyo propio. Además, constituyó depósitos bancarios a plazo fijo también abiertos únicamente a su nombre. En concreto, la sentencia menciona dos imposiciones realizadas en 2016, por importes de 12.000 y 15.000 euros, respectivamente, sin que esas cantidades quedaran vinculadas en ningún momento al patrimonio del hijo.

El procedimiento judicial concluyó con un acuerdo entre las partes que redujo notablemente la pena inicialmente solicitada. El Ministerio Fiscal interesaba una condena de tres años y seis meses de prisión, mientras que la acusación particular solicitaba tres años, además de la devolución íntegra del dinero. Finalmente, tras la conformidad alcanzada durante la vista oral, el acusado aceptó una condena de un año de prisión y una multa de seis meses, con una cuota diaria de tres euros.

El condenado abonará 100 euros mensuales y deberá satisfacer el resto de la deuda en un plazo máximo de dos años

Pese a la rebaja de la pena privativa de libertad, la resolución mantiene intacta la responsabilidad civil. Así, el tribunal condena al acusado a indemnizar a su hijo con los 43.682,30 euros, más los intereses legales correspondientes, además del pago de las costas procesales, incluidas las ocasionadas por la acusación particular.

El acuerdo también fija la forma en que deberá reintegrarse el dinero. El condenado abonará 100 euros mensuales y deberá satisfacer el resto de la deuda en un plazo máximo de dos años, compromiso cuyo cumplimiento resulta determinante para evitar su ingreso en prisión.

Y es que la Audiencia acuerda suspender la ejecución de la pena de prisión durante tres años, al tratarse de una condena inferior a dos años y carecer el acusado de antecedentes penales computables. No obstante, la suspensión queda expresamente condicionada a que no vuelva a delinquir, cumpla el calendario de pagos pactado y devuelva íntegramente la indemnización dentro del plazo fijado. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, el beneficio podrá ser revocado y el condenado deberá cumplir la pena de prisión.

La sentencia declara además firme la resolución al haber sido dictada de conformidad entre todas las partes, por lo que no cabe recurso.