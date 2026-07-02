Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "120 razones para entendernos"

En los verdes jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla, espacio que ayuda a entender nuestra identidad cultural, el Colegio de Veterinarios de Cáceres celebró el pasado 20 de junio sus 120 años. La música en directo acompañaba una noche de reconocimientos. La escena tenía belleza y significado: una institución profesional reunía, agradecía y tendía puentes en un tiempo acostumbrado a levantar muros.

La gala tuvo el aire sereno de las ocasiones nacidas de una larga trayectoria. 120 años hablan de generaciones de veterinarios, pueblos, explotaciones ganaderas, salud pública, seguridad alimentaria, protección animal, ciencia, campo y ciudad. Hablan de una provincia atravesada por una profesión que trabaja lejos del foco, pero cerca de la vida real.

La noche dejó una imagen valiosa: alrededor del Colegio coincidieron representantes de la Junta, de la Justicia, de la Subdelegación del Gobierno, de la Diputación, del Ayuntamiento, de la Universidad, de colegios profesionales sanitarios de Cáceres y Badajoz, de la profesión veterinaria y de la sociedad civil. Había pluralidad política, profesional, territorial e institucional. Todo encajaba.

Ese mérito corresponde en buena medida al Colegio y a su presidente, Juan Antonio Vicente. Dirigir una institución profesional exige gestionar, escuchar, representar y mantener abierto un espacio donde todos puedan sentirse respetados. Un colegio alcanza su mejor versión cuando defiende a sus colegiados, sirve a la sociedad y conserva su independencia para hablar con todos sin convertirse en instrumento de nadie.

La gala tuvo un valor que trascendía el aniversario. En una época inclinada a clasificar y empujar cada gesto hacia un bando, ver a personas distintas compartiendo una misma celebración resultó una lección cívica. Una sociedad madura avanza cuando sus instituciones sientan en la misma mesa a quienes piensan distinto y recuerdan que existen bienes comunes por encima del ruido.

Los reconocimientos reforzaron esa idea. Agradecer también construye comunidad. Honrar trayectorias y compromisos recuerda que el presente tiene raíces y que las instituciones dignas de ese nombre se sostienen sobre gratitud, trabajo y continuidad.

Una casa vinculada a la historia y a la cultura cacereñas acogía a una institución que ha sabido convertir la continuidad en servicio. La música, los jardines y la emoción contenida dieron belleza a la noche. El valor principal estuvo en lo que allí se hizo visible: una institución independiente, abierta y respetada ofrecía razones para sentarse, reconocerse y compartir el mismo espacio.

Esa manera de estar en la sociedad merece reconocimiento. Quizá las 120 razones de aquella noche caben en una sola: ninguna sociedad madura avanza si renuncia a entenderse.