La Cruz de los Caídos está protegida al máximo, pero el Plan General de Cáceres permite trasladarla

La Cruz de los Caídos de Cáceres figura en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal con el máximo nivel de protección, pero no como un elemento intocable en su emplazamiento actual. La propia ficha urbanística del monumento, situado en la Plaza de América, recoge expresamente que "las condiciones de protección permiten su traslado".

Contexto actual

Cabe recordar que en la jornada de este miércoles se anunció que la Audiencia Nacional había admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la retirada después de su inclusión en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, una decisión que conllevaría su adiós a su actual e histórica ubicación en la plaza de América. Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura está recabando informes técnicos para iniciar de oficio el expediente de protección a través de su determinación como Bien de Interés Cultural.

El origen de este conflicto se remonta al 17 de abril de 2026, cuando la secretaría de Estado de Memoria Democrática resolvió incluir la Cruz de Cáceres en el catálogo previsto por la legislación estatal para iniciar su retirada. Desde entonces, se han venido promoviendo reacciones por parte de todos los grupos políticos cacereños, estando PSOE y Unidas Podemos a favor de su retirada y PP y Vox en contra.

Esto dice su ficha

Su ficha en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General Municipal identifica la cruz dentro de la categoría de escultura conmemorativa, y la fecha en el año 1938. La describe como una cruz marmórea exenta, situada en una glorieta ajardinada, y la define como un monumento conmemorativo dedicado a los caídos. La ficha detalla también sus características constructivas. La estructura se levanta sobre cimentación, con fábrica de ladrillo y mortero de cemento. Su composición se basa en cuerpos prismáticos escalonados que van reduciendo su volumen.

La parte más relevante de la ficha está en sus observaciones. El documento recoge que el monumento fue concebido como homenaje a los "héroes caídos en la Guerra Civil Española" y que, en un primer momento, contaba con inscripciones de bronce alusivas al bando vencedor. Según el catálogo, esas inscripciones fueron retiradas a mediados de los años setenta para convertirlo en recuerdo y homenaje a todos los caídos en las guerras. Así, el catálogo municipal mantiene la protección integral de la Cruz de los Caídos como bien patrimonial, pero introduce una excepción relevante: permite conservar el elemento y, al mismo tiempo, trasladarlo de la plaza de América si se acordara una nueva ubicación.

Retirada de la Cruz

Es importante recordar también que retirar la Cruz y trasladarla a otro lugar de la ciudad (ya se planteó la posibilidad del cementerio) costaría de 20.000 a 30.000 euros, según los expertos. Por contextualizar, retirar la Cruz de los Caídos del Ribalta en Castellón costó unos 40.000 euros, aunque la cantidad sed dobló porque acondicionar la zona supuso 40.000 más.

Por el momento, el consistorio se ha posicionado radicalmente en contra y el alcalde abrió el pasado mes de junio la batalla legal por el monumento: presentó ante los medios el recurso de reposición contra la resolución y pidió la suspensión cautelar del plazo de tres meses para retirarla. Por el momento, no se ha anunciado en qué estado se encuentra esto. Eso sí, Rafa Mateos se plantó ante el Gobierno de España: "No la vamos a quitar", sentenció.