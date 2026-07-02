Indignación en Cáceres por el cierre de la piscina municipal del Parque del Príncipe por heces en el agua

La piscina municipal del Parque del Príncipe de Cáceres tuvo que ser desalojada este miércoles tras detectarse la presencia de heces en uno de sus vasos. El incidente obligó a cerrar la zona de baño de forma inmediata y provocó el malestar de los usuarios habituales, especialmente en una semana marcada por las altas temperaturas y por la alerta naranja que afecta a la ciudad.

Fuentes municipales confirman que el cierre del vaso fue necesario por motivos sanitarios y que durante toda la noche se ha procedido a la hipercloración del agua. El objetivo del ayuntamiento es que la piscina pueda recuperar la normalidad a lo largo de este jueves, siempre que los parámetros permitan garantizar la seguridad de los bañistas.

Cierre inmediato por seguridad sanitaria

El protocolo ante la presencia de heces en una piscina pública obliga a desalojar el vaso afectado y restringir el acceso al baño hasta completar el tratamiento correspondiente. Este tipo de episodios no solo generan molestias para los usuarios, sino que también pueden suponer un riesgo sanitario, ya que las heces pueden contener bacterias, virus o parásitos capaces de transmitir enfermedades.

P.P.

Por ese motivo, el consistorio ha seguido el itinerario recomendado para estos casos: cierre inmediato del vaso, tratamiento del agua y comprobación posterior antes de permitir de nuevo el baño. La actuación busca evitar cualquier riesgo para la salud pública y garantizar que la instalación pueda volver a utilizarse con seguridad.

El incidente ha causado indignación entre algunos usuarios, que se han visto obligados a abandonar la piscina en plena ola de calor. La piscina del Parque del Príncipe es una de las instalaciones municipales más utilizadas durante el verano en Cáceres, por lo que cualquier cierre temporal tiene un impacto directo en muchas familias y bañistas habituales.

No es un caso aislado

No es la primera vez que ocurre un episodio de este tipo en una piscina pública de Cáceres. El pasado verano, la piscina principal de la Ciudad Deportiva también tuvo que cerrar durante varias horas después de que se detectara la presencia de excrementos en el agua.

Galería | Las piscinas de Cáceres ultiman los detalles para afrontar el verano / Pablo Parra

En los últimos años, varios ayuntamientos han alertado de un aumento de actos similares, en algunos casos vinculados a retos virales o comportamientos vandálicos cuyo objetivo sería provocar el cierre de piscinas públicas. Aunque no consta oficialmente que el caso del Parque del Príncipe responda a ese patrón, este tipo de conductas obligan a activar protocolos sanitarios, alteran el funcionamiento del servicio y perjudican al conjunto de usuarios.

También se han registrado recientemente episodios vandálicos en otras piscinas municipales de la provincia. En Piornal, el Ayuntamiento ha denunciado la aparición de heces en las paredes de los baños de la piscina municipal. La situación ha llevado al consistorio a plantear la instalación de cámaras de seguridad en la entrada de los aseos, con el objetivo de disuadir este tipo de actos y poder identificar a los responsables.

El Ayuntamiento de Cáceres espera que la piscina del Parque del Príncipe pueda reabrir con normalidad este jueves tras el tratamiento aplicado durante la noche.

Temporada de baño

La temporada de baño dio comienzo el pasado 19 de junio y los concejales Pedro Muriel y Noelia Rodríguez utilizaron la de San Jorge, en el barrio de Mejostilla, como escenario para presentar una campaña que lleva en plena antesala de los meses de más calor. Este año, se han invertido 238.000 euros para renovar instalaciones, conducciones, sistemas de filtración y depuración, además de zonas verdes interiores.

Fotogalería | Así ha sido la presentación de la temporada de piscinas en Cáceres / Carlos Gil

Cabe recordar que cuatro piscinas abrieron hace ya dos semanas: San Jorge, Parque del Príncipe, Ramos Guija y Valdesalor. Por su parte, se ha esperado hasta el 1 de julio para las de Aldea Moret y Rincón de Ballesteros. Estarán abiertas hasta el 8 de septiembre.