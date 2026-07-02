La Junta allana la declaración BIC de la Cruz de Cáceres en pleno pulso con el Gobierno

La Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso en su estrategia para intentar preservar la Cruz de Cáceres, situada en la plaza de América, al iniciar los trabajos previos para su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). El Ejecutivo autonómico está recabando informes técnicos de especialistas en Historia que servirán de base para determinar si el monumento reúne los valores patrimoniales y urbanísticos necesarios para incoar de oficio el expediente de protección.

Así lo ha avanzado en Cáceres el consejero de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Laureano León, quien ha explicado que el procedimiento se encuentra todavía en una fase preliminar y que la decisión dependerá del contenido de los informes encargados.

Procedimiento 'complejo'

El consejero ha señalado que la declaración como BIC exige un procedimiento "complejo" y que no puede resolverse de forma inmediata. En este sentido, ha indicado que si los estudios técnicos concluyen que la cruz reúne los requisitos exigidos por la normativa patrimonial, la Junta continuará con la tramitación del expediente.

Este movimiento coincide con el enfrentamiento institucional abierto tras la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que acordó incluir la Cruz de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, una decisión que implica su retirada del espacio público.

La Cruz de Cáceres carece de un significado ideológico Laureano León — Consejero de Cultura

Recursos

Frente a esa resolución, el Gobierno extremeño ya ha presentado un recurso de reposición, al considerar que el monumento no vulnera la legislación vigente. León ha defendido que la cruz carece de un significado ideológico y ha insistido en que, a juicio de la Junta, no puede considerarse un símbolo franquista.

El responsable regional de Cultura ha advertido además de que, si el recurso administrativo es rechazado o no obtiene respuesta, el Ejecutivo autonómico acudirá a la vía contencioso-administrativa y presentará un recurso ante la Audiencia Nacional para intentar frenar la retirada del monumento.