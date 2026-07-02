Morales, Cotrina, Ibarra y Fernández arroparán a García Nicolás en el congreso que le aupará para dirigir el PSOE de Cáceres

El PSOE de la provincia de Cáceres celebra este sábado 4 de julio su Congreso Provincial Extraordinario con la vista puesta ya en las elecciones municipales de 2027. La cita tendrá lugar en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres y reunirá a más de 500 personas, entre ellas 250 delegados y delegadas que serán los encargados de validar los nuevos órganos de dirección del partido.

Bajo el lema "230 Razones para Ganar", los socialistas cacereños afrontan una cita orgánica que marcará el inicio de una nueva etapa en la provincia. El congreso servirá para aprobar la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, así como la representación en el Comité Regional y en el Comité Federal, en un momento en el que la formación quiere reforzar su estructura territorial y preparar con tiempo el próximo ciclo electoral municipal.

La jornada arrancará en torno a las 8.30 horas con la constitución de la Comisión de Credenciales y la posterior acreditación de delegados e invitados. La sesión congresual comenzará a las 10.00 horas con la lectura del dictamen de la Comisión de Credenciales, la elección de la Mesa del Congreso y el saludo de los representantes de las organizaciones invitadas.

En la apertura intervendrán la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La organización ha previsto además, en torno al mediodía, un receso con un taller didáctico de música folk extremeña abierto a todas las personas que deseen participar.

La provincia como mensaje

El lema elegido para el congreso resume la estrategia con la que el PSOE quiere afrontar esta nueva etapa. Las "230 razones" hacen referencia a los 223 municipios y las siete entidades locales menores que conforman la provincia de Cáceres. La idea que busca trasladar la formación es que cada pueblo cuenta dentro del proyecto socialista y que el municipalismo volverá a ser una pieza central en su hoja de ruta.

El propio PSOE explica que el lema simboliza la realidad territorial de la provincia y la voluntad de poner a las personas en el centro de la acción política. "Cada municipio cuenta, cada agrupación suma y cada militante importa", defiende la organización como una de las ideas fuerza del congreso.

Las votaciones de los delegados y delegadas se celebrarán entre las 13.00 y las 15.00 horas. La proclamación de resultados está prevista para las 16.00 horas y la clausura tendrá lugar media hora después.

En ese cierre intervendrán la secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, Irene Pozas; el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Fernando García Nicolás; y el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que será el encargado de cerrar el congreso.

Objetivo municipal

Más allá de la renovación orgánica, la cita tendrá una lectura claramente electoral. El PSOE de la provincia de Cáceres quiere salir de este congreso con una estructura reforzada para empezar a preparar las candidaturas municipales de 2027 en los pueblos y comarcas cacereñas.

Así lo ha trasladado Fernando García Nicolás en una carta dirigida a la militancia, en la que sostiene que tras este proceso congresual "comienza una nueva etapa". Una etapa, afirma, que aspira a "trabajar sin descanso en los barrios, en los pueblos y en cada una de nuestras comarcas".

El dirigente socialista subraya además que el objetivo es preparar "con tiempo y con ilusión" los mejores proyectos y contar con las mujeres y los hombres "más comprometidos" para representar al PSOE en los municipios de la provincia. El congreso de este sábado se convierte así en el punto de partida de la estrategia socialista para recuperar terreno en el mapa municipal cacereño.