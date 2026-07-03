60 alumnos y docentes del Diocesano de Cáceres cumplen su sueño: más de 100 kilómetros hasta Santiago

El Colegio Diocesano José Luis Cotallo ha cerrado el curso escolar con una nueva edición de su tradicional peregrinación del Camino de Santiago, una actividad pastoral en la que han participado 60 personas entre alumnos de 3.º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, profesores y voluntarios.

La experiencia se ha desarrollado entre el 25 de junio y el 2 de julio y ha permitido a los participantes recorrer más de un centenar de kilómetros hasta Santiago de Compostela. Durante cinco etapas, el grupo ha compartido una vivencia que ha combinado naturaleza, esfuerzo físico, convivencia, reflexión personal y sentido espiritual.

Guiados por un amplio equipo de docentes y voluntarios, los alumnos han afrontado cada jornada con motivación e ilusión. El cansancio, el calor y las dificultades propias del recorrido han formado parte de una actividad pensada no solo como viaje, sino como aprendizaje.

La peregrinación comenzó con una visita a la Catedral de Ourense, un momento de preparación antes de iniciar la primera etapa, entre Ourense y Cea. Fueron 23 kilómetros, el tramo más largo y exigente del itinerario.

Bajo el lema "Peregrinos de Esperanza", los participantes reflexionaron sobre el significado profundo del Camino como metáfora de la vida. La idea de fondo fue que un peregrino no camina solo con los pies, sino también con sus preguntas, sus ilusiones y las cargas que lleva en el corazón.

La segunda etapa, entre Cea y Castro Dozón, permitió al grupo disfrutar de algunos de los paisajes más representativos del recorrido. Entre bosques y parajes naturales, los alumnos trabajaron el lema "Salir de uno mismo", una invitación a compartir lo que cada persona es y siente, fortaleciendo la confianza y la autenticidad dentro del grupo.

El Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres ha puesto fin al curso con una nueva edición de su Camino de Santiago. Un grupo de 60 alumnos, profesores y voluntarios recorrió cinco etapas hasta Compostela entre el 25 de junio y el 2 de julio

En la tercera jornada, entre Castro Dozón y Lalín, de 18 kilómetros, el esfuerzo físico se hizo especialmente visible. El calor, el cansancio y algunas molestias pusieron a prueba a los peregrinos, que descubrieron que el verdadero Camino comienza precisamente cuando aparecen las dificultades.

El Diocesano en camino. / Cedida a El Periódico

El lema del día, "El esfuerzo de hoy abre camino mañana", acompañó una reflexión centrada en la importancia de la constancia y la superación personal. No se trataba solo de llegar, sino de aprender a sostener el paso cuando el cuerpo empieza a acusar los kilómetros.

La cuarta etapa, entre Lalín y Bandeira, volvió a exigir un importante esfuerzo con 23 kilómetros de recorrido. Fue también una jornada marcada por uno de los valores esenciales de la peregrinación: nadie se queda atrás. La experiencia reforzó el compromiso del grupo con el acompañamiento mutuo y mostró que el éxito del Camino no depende de quién llegue primero, sino de hacerlo juntos.

Llegar a Santiago y seguir caminando

La última etapa antes de alcanzar la meta, entre Bandeira y Lestedo, de 20 kilómetros, estuvo dedicada al valor del encuentro. Los participantes reflexionaron sobre cómo abrirse a los demás transforma a las personas y convierte el Camino en una oportunidad para descubrir nuevas amistades, conocerse mejor y profundizar en la dimensión espiritual de la experiencia.

La peregrinación concluyó con la llegada a Santiago de Compostela, donde alumnos y profesores completaron un recorrido que va mucho más allá de los kilómetros caminados. El Camino ha supuesto una vivencia educativa y pastoral que fortalece valores como la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo compartido y la convivencia, pilares del proyecto educativo del Colegio Diocesano José Luis Cotallo.

Desde el centro destacan el compromiso del equipo de profesores y voluntarios, cuyo acompañamiento ha sido fundamental para el desarrollo de la actividad, así como la actitud ejemplar de los alumnos durante todo el recorrido.

Con esta iniciativa, el Colegio Diocesano José Luis Cotallo reafirma su apuesta por una educación integral que trasciende el aula y ofrece a los jóvenes experiencias capaces de dejar una huella profunda en su crecimiento personal. Porque, como han podido comprobar los propios peregrinos, el Camino no termina al llegar a Santiago: continúa cada día en la manera de afrontar la vida y de caminar junto a los demás.