Dos semanas después, la Policía mantiene abierta la investigación por el robo en la pastelería Mamen de Cáceres

La investigación por el robo sufrido por la pastelería Mamen de Cáceres continúa abierta dos semanas después del asalto al establecimiento. Así lo confirma la Policía Nacional, que mantiene activas las pesquisas para esclarecer completamente lo ocurrido y avanzar en la localización del responsable de unos hechos que causaron un importante susto a la propietaria y daños materiales en el negocio.

El robo se produjo de madrugada, alrededor de las 5.20 horas, en el local situado en la calle Rodríguez Moñino. Una persona accedió al interior tras romper uno de los cristales de la entrada y se dirigió directamente a la caja registradora. Según relató entonces la responsable de la pastelería, el ladrón se llevó todo el dinero en efectivo que había en el establecimiento, incluida la recaudación y las propinas guardadas por las trabajadoras.

Sin detención por ahora

Aunque en las primeras horas posteriores al robo la propietaria aseguró que las fuerzas de seguridad tenían ya identificado al presunto autor, por el momento no ha trascendido ninguna detención. La Policía Nacional se limita a señalar que la investigación continúa abierta, por lo que el caso sigue pendiente de nuevos avances.

El suceso generó sorpresa entre los vecinos y clientes habituales de la pastelería, tanto por la forma de entrada al local como por el momento elegido. La dueña recibió el aviso a primera hora de la mañana, cuando la Policía ya se encontraba en el establecimiento y le indicó que no podía acceder hasta que concluyeran las primeras actuaciones.

Componente amargo

El robo tuvo además un componente especialmente amargo para la propietaria, ya que ocurrió el mismo día de su cumpleaños. Tras conocer lo sucedido, tuvo que dedicar buena parte de la mañana a realizar gestiones, declarar en comisaría y reparar los daños ocasionados por la rotura del cristal.

Pese al golpe, el negocio pudo recuperar parcialmente la normalidad pocas horas después gracias a la rápida sustitución del cristal dañado. Ahora, dos semanas después, el caso sigue en manos de la Policía Nacional, que mantiene abiertas las diligencias para cerrar la investigación y depurar responsabilidades.