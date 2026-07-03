El Ayuntamiento de Cáceres mueve ficha en los tribunales para evitar la retirada de la Cruz

El Ayuntamiento de Cáceres ha decidido dar un paso más en la defensa de la Cruz de los Caídos de la plaza de América. La Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes personarse como codemandante en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena retirar el monumento tras su inclusión en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

Recurso admitido

La decisión llega después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que dio un plazo de tres meses para retirar la cruz del espacio público. El consistorio pretende así defender sus propios intereses en el procedimiento judicial y reforzar la posición que mantiene desde que el Gobierno central ordenó la retirada del monumento.

El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha explicado que la personación permitirá al Ayuntamiento participar en el proceso abierto en la Audiencia Nacional mientras continúa la tramitación del recurso de reposición que el propio consistorio presentó contra la resolución ministerial.

Entre los argumentos municipales figura que la Cruz de la plaza de América ya no reúne los requisitos establecidos en la Ley de Memoria Democrática para ser retirada. El Ayuntamiento sostiene que el monumento quedó resignificado tras sustituirse la inscripción original por la actual leyenda, "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria", lo que, a su juicio, supuso su descontextualización histórica.

Protección

El equipo de Gobierno también recuerda que la Cruz cuenta con el máximo nivel de protección urbanística previsto en el Plan General Municipal (PGM), al estar catalogada con protección integral, circunstancia que considera refuerza su valor patrimonial y arquitectónico dentro del paisaje urbano de la ciudad.

A ello suma un tercer argumento: que el monumento forma parte de la "identidad urbana y sentimental" de Cáceres y que, según sostiene el consistorio, "no existe una prioridad social ni una demanda ciudadana" que justifique su retirada.

La resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dictada el pasado 25 de mayo, acordó incluir la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada, custodia y prohibición de exposición pública.

El Ayuntamiento mantiene abierto el recurso de reposición presentado contra esa resolución. Una vez se resuelva y quede agotada la vía administrativa, el equipo de Gobierno no descarta comparecer en la causa ya como demandante, y no únicamente como codemandante, para continuar defendiendo la permanencia del monumento.